Una manifestazione No Green pass a Olcella, frazione di Busto Garolfo: è quella organizzata dal sindacalista Marcello Manno.

"Domenica 28 novembre 2021 alle 14.30 scendiamo in piazza a Olcella per dire No al Green pass e ai tamponi pagati dai lavoratori": così l sindacalista bustese Marcello Manno aveva annunciato la protesta contro il documento verde nei giorni scorsi. Manifestazione che effettivamente si è svolta ieri pomeriggio, domenica 28 novembre, nella frazione di Busto Garolfo e che ha visto la presenza di circa 25 persone.

Non è la prima volta che Manno organizza una protesta contro il Green Pass e contro i tamponi pagati dai lavoratori. A fine ottobre infatti aveva deciso di lavorare in piazza proprio per rimarcare il suo punto di vista.

"Sono in piazza in solidarietà con i lavoratori. Ho deciso di lavorare in piazza e di servire le persone al freddo perché, come altri, non ho il Green pass. Si tratta di una protesta nei confronti del Governo, perché non è giusto che i lavoratori debbano pagarsi il tampone. Il tampone potrebbe essere pagato dalle aziende e scaricato dai costi, come previsto dalla legge, perché il tampone è un dispositivo di sicurezza. Sono contrario all’obbligo vaccinale. Sono favorevole al vaccino, nel senso che ognuno è libero di scegliere se farlo".