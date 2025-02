Mamma e papà donano un monitor fetale per ringraziare l'ospedale di Magenta

Una mamma e un papà hanno voluto ringraziare l'ospedale di Magenta per quanto fatto per la propria figlia donando una monitor fetale alla struttura.

Donato un monitor fetale all'ospedale di Magenta

Un mese di ricovero nell’area materno infantile dell’ospedale di Magenta, caratterizzato da “elevata professionalità e una grande umanità” da parte di tutti, medici, infermieri e operatori, persino gli specializzandi, senza distinzioni. Mamma Bruna e papà Luca, insieme alla piccola Elisa che oggi ha quasi 9 mesi, hanno voluto ringraziare il reparto di ginecologia/ostetricia con la donazione di un monitor fetale.

“Un regalo davvero sentito”, a nome della piccola Elisa e del nonno Sergio, mancato all’affetto dei propri cari poco prima del parto. La consegna formalmente è avvenuta ieri mattina al terzo piano dell’ospedale magentino, alla presenza del Direttore Generale dell’ASST Ovest Milanese Francesco Laurelli, del Direttore sanitario Valentino Lembo, insieme ai medici e agli infermieri dei reparti di Ostetricia e Neonatologia, ai rappresentanti della Fondazione degli Ospedali che hanno definito le procedure per la donazione in collaborazione con Patrizia Morani, già assessore al welfare di Magenta e vicina alla famiglia di Bruna, Luca e della piccola Elisa.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Il monitor fetale, molto utile per rilevare i parametri vitali del nascituro, è già pronto all’uso in una delle sale parto. Il direttore Generale Laurelli ha espresso la gratitudine dell’ASST per questo significativo atto di generosità.