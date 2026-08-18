Maltempo e danni, Protezione Civile al lavoro

Servizi di controllo e verifica in tutto il territorio da parte della Protezione Civile dopo il temporale e la pioggia di domenica sera a Vanzaghello e nei comuni limitrofi.
Il controllo del territorio e gli interventi
Durante tutta la mattinata di lunedì 17 agosto in diverse zone di Vanzaghello e del territorio (aree boschive e periferiche, sottopassi e zone del centro) i volontari hanno effettuato giri di ricognizione per verificare i danni causati dal maltempo.
Gli interventi principali hanno riguardato il taglio di piante pericolanti o cadute e la pulizia di alcuni tombini e caditoie.
Il grazie ai volontari
«Grazie ai volontari della Protezione Civile per l’importante attività che svolgono costantemente e per essere sempre pronti a dare il loro fondamentale contributo e sostegno, commenta il sindaco Arconte Gatti».