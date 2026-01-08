Magenta si prepara ad accogliere uno degli eventi simbolo più attesi in vista delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il passaggio della Fiamma Olimpica, previsto per giovedì 15 gennaio, quando la città sarà protagonista della 39ª tappa ufficiale del viaggio della torcia.

Magenta si prepara al passaggio della torcia olimpica

Il percorso della Fiamma Olimpica, partito il 5 dicembre da Roma dopo l’accensione avvenuta a Olimpia il 26 novembre, attraverserà complessivamente 12.000 chilometri, coinvolgendo 300 Comuni, 20 Regioni e 110 Province, con 10.000 tedofori in 63 giorni. Tra le città selezionate figura anche Magenta, che ospiterà l’inizio della tappa giornaliera, prima di proseguire verso Abbiategrasso, Vigevano e concludersi in serata a Pavia.

“Siamo orgogliosi che Magenta sia stata scelta come tappa del viaggio della Fiamma Olimpica – dichiara l’Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello – perché la Fiamma rappresenta molto più di un evento sportivo: è il simbolo dello spirito olimpico, dell’unione tra sport, comunità e storia dei territori che attraversa. Vederla passare nella nostra città, la città della Battaglia, è un grande onore”.

Da dove passerà la fiamma

Il passaggio della Fiamma a Magenta inizierà alle ore 11.45, con partenza da Via Milano lungo un percorso di circa 3 chilometri, attraversando alcune delle vie e delle piazze più centrali della città: via Milano, via Mazzini, Piazza Liberazione, Piazza Parmigiani, via Garibaldi e via Crivelli. La conclusione del passaggio è prevista indicativamente entro le ore 12.30.

Saranno 14 i tedofori, che si alterneranno ogni 200 metri nel tradizionale momento del “kiss”, lo scambio della Fiamma.

“Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare – prosegue l’Assessore Cuciniello – in particolare in Piazza Liberazione, cuore del percorso. Il passaggio sarà rapido, ma altamente suggestivo, e coinvolgerà tutta la città in un clima di festa e partecipazione”.

Il percorso in tutta sicurezza

Grande attenzione è stata riservata all’organizzazione e alla sicurezza: il percorso sarà presidiato dalla Polizia Locale, dalle forze dell’ordine, dalla Protezione Civile e dalle associazioni di volontariato. Non sono previste chiusure prolungate al traffico; eventuali brevi interruzioni interesseranno solo alcuni tratti, in particolare via Garibaldi dove il passaggio avverrà a senso di marcia opposto, per consentire il corretto svolgimento dell’evento.

Un ruolo centrale sarà svolto anche dal mondo della scuola: tutti gli istituti scolastici della città, dalle primarie a tutte le secondarie, sono stati invitati a partecipare. Al momento hanno già aderito circa 2.000 studenti, ma il numero complessivo potrebbe aumentare.

Anche in caso di maltempo, il passaggio della Fiamma è confermato. Nuovi eventuali aggiornamenti come sempre sui canali ufficiali del Comune di Magenta.