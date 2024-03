Magenta premia l'agente della Polstrada che salvò un uomo dal suicidio

Un encomio di benemerenza per sottolineare la gratitudine della città di Magenta nei confronti dell'agente scelto Vincenzo Esposito del distaccamento cittadino della Polizia Stradale che, lo scorso 25 novembre, si è reso protagonista di un gesto di eroismo salvando un uomo che, lungo la Superstrada Boffalora-Malpensa (SS336), minacciava di gettarsi da un cavalcavia.

Questo quanto è stato consegnato nella serata di ieri, lunedì 11 marzo, poco prima dell'inizio della seduta del Consiglio comunale. A consegnare l'attestato e il crest della Città della Battaglia all'agente della Polstrada di Magenta sono stati il sindaco Luca Del Gobbo e il presidente del Consiglio Comunale Luca Aloi.

Ad introdurre il momento è stato proprio il presidente Aloi:

"La scelta di consegnare questo premio nasce proprio dal coraggio dell'agente scelto Vincenzo Esposito che, nonostante il pericolo, si è lanciato per mettere al sicuro quest'uomo che minacciava di compiere un gesto estremo. Un atto, definito dallo stesso agente, non di eroismo. Questo nostro concittadino ha donato sè stesso con la sua divisa per il prossimo sottolineando così, ancora una volta, i valori del corpo che rappresenta. Riteniamo che sia un grande esempio per la nostra cittadinanza ed un esempio del lavoro che ogni giorno le nostre Forze dell'Ordine svolgono per noi e per questo li ringrazio".

La parola è passata poi al primo cittadino Del Gobbo:

"Mi associo alle parole del Presidente del Consiglio comunale Aloi - ha esordito Del Gobbo - Ritengo doveroso da parte mia far sentire la vicinanza delle istituzioni alle nostre Forze dell'Ordine che sul territorio svolgono giornalmente un lavoro importante. Riconoscere questo gesto, come l'agente Esposito stesso ha definito non eroico ma di fatto ordinario, sottolinea quanto l'apporto delle Forze dell'Ordine sia fondamentale per la vita democratica e civile della nostra comunità. Ringrazio quindi lui e tutta la Polizia Stradale di Magenta per quanto fatto e per quanto ogni giorno fanno per la nostra città".