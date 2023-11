É uno degli agenti della Polizia stradale di Magenta, l'eroe che nella giornata di sabato 25 novembre ha salvato la vita ad un uomo che minacciava di buttarsi dal cavalcavia della Strada Statale 336 sul territorio di Gallarate.

É della Polizia stradale di Magenta l'agente che ha salvato l'uomo che minacciava di buttarsi dal cavalcavia

L'allarme è scattato una manciata di minuti prima di mezzogiorno quando sono partite le prime chiamate alla centrale di emergenza che segnalavano la presenza di un uomo che minacciava di buttarsi nel vuoto.

Immediato l'arrivo dei soccorsi in loco con gli agenti della polizia di stato, i carabinieri, i vigili del fuoco ed alcune volanti delle polizie stradali di Busto Arsizio e Magenta.

L'intervento eroico

Intanto che i poliziotti sul ponte cercavano di dissuadere l'uomo dal compiere l'estremo gesto, l'agente Vincenzo della polizia stradale di Magenta si è arrampicato sul telone di un camion presente sulla strada sottostante e con un balzo è riuscito ad aggrapparsi alla rete riuscendo così a cingere l'uomo.

In contemporanea, i colleghi sul ponte hanno subito raggiunto i due uomini mettendoli in salvo. L'uomo di 57 anni è stato poi consegnato al personale medico presente, ma l'agente Vincenzo non l'ha lasciato tenendogli la mano.

Un vero e proprio gesto eroico quello dell'agente della polizia stradale di Magenta che, sprezzante del pericolo, ha messo a repentaglio la sua stessa vita per salvare quella altrui.