Magenta piange la scomparsa di Lorenzo Rusconi, da sempre attivo al Centro di aiuto allo studio Portofranco

Cordoglio nella comunità di Magenta per la morte, avvenuta alla vigilia di Ferragosto, del prof. Lorenzo Rusconi, 81 anni, «un caro amico educatore per lunghi anni nell’oratorio di San Martino e sempre presente, sin dalla nascita nel 2008, per Portofranco, il Centro di aiuto allo studio». Celibe, ha insegnato a lungo all’Istituto odontotecnico di Corbetta, dove è ricordato da tanti suoi ex studenti.

Così lo ricordano gli amici di Portofranco Magenta, segretari e docenti:

«Profondamente toccati dalla improvvisa morte del prof. Lorenzo Rusconi, fin dall’inizio compagno di cammino nell’opera del Centro Aiuto Studio, ci uniamo al dolore dei familiari e degli amici più cari, per affidarlo alla materna intercessione di Maria “di speranza fontana vivace” e all’ abbraccio del Padre. Siamo pieni di gratitudine per averlo avuto tra noi in questi anni, nonostante le fatiche dovute alla malattia, per averci testimoniato con semplicità una totale condivisione di intenti, una attenzione paterna agli studenti che ha seguito con pazienza e competenza. Siamo certi che la sua presenza continuerà tra noi e gli chiediamo di accompagnarci, adulti e studenti, nell’ opera così preziosa, educativa e didattica, che Portofranco Magenta sta svolgendo».