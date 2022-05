Magenta Percorsi scalda i motori e presenta i suoi candidati

Martedì è toccato alla lista del Pd, oggi invece, sabato, è stato il turno di Magenta Percorsi a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Enzo Salvaggio.

Il gruppo civico si è presentato ufficialmente insieme ai suoi 13 candidati nella suggestiva cornice di Casa Giacobbe di fronte ad un nutrito pubblico di sostenitori. Molti i volti noti della comunità magentina e dell'associazionismo locale che si notano all'interno del gruppo come ad esempio Viviana Maltagliati, portavoce della lista, Alessandro Miramonti, Stefania Piscopo, Matteo Volontieri, Sara Virzì e Sonia Zunin.

La lista è nata di fatto dai tavoli di lavoro avviati dal centrosinistra lo scorso autunno e denominati "Magenta, svolta insieme", dove il gruppo democratico ha iniziato il suo confronto per fotografare lo stato dell'arte della Città della Battaglia e formulare la propria proposta in vista delle elezioni del prossimo 12 giugno

Presente ovviamente anche lo stesso Salvaggio che ha fatto gli onori di casa introducendo il pomeriggio:

"Questo è un momento importantissimo ed in particolare per me perchè con i candidati di questa lista abbiamo camminato davvero tanto. In questa avventura sono partito con un grande desiderio che si realizza con questa lista civica perchè credo che per raggiungere i propri obiettivi è necessario circondarsi di persone più capaci di te e questo gruppo ha moltissime competenze. In ciascun settore queste persone hanno già avuto modo di insegnarmi qualcosa e queste competenze hanno deciso di metterle a servizio della comunità ed è per questo che oggi sia per me, che per tutta Magenta è un giorno importantissimo".