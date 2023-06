Prosegue a Magenta il lavoro dell’Amministrazione comunale sul versante urbanistica. Dopo la chiusura del Documento di Piano nelle scorse settimane, il comune ha organizzato due momenti informativi per presentare il nuovo provvedimento.

Magenta: due incontri per presentare il Documento di Piano

Il primo appuntamento è stato fissato per martedì 21, durante la mattinata con gli stakeholder per illustrare i dettagli e il secondo invece il giorno successivo mercoledì 22, sempre in sala consigliare, ma questa volta in serata alle ore 21 e dedicato alla cittadinanza.

Il secondo appuntamento sarà aperto a tutti i cittadini che potranno così partecipare per entrare così più nei dettagli delle manovre urbanistiche pianificate dalla Giunta.

