Arriva la mitica 1000 Miglia

Oggi, Venerdì 16 giugno 2023, la quarta tappa della storica gara di regolarità riservata alle auto storiche, rievocazione di quella che Enzo Ferrari battezzò "la corsa più bella del mondo", tenutasi dal 1927 al 1957, periodo al quale devono appartenere le auto che parteciperanno alla gara, transiterà nei nostri territorio: da Magenta, Robecco sul Naviglio, Abbiategrasso e Albairate.

Partita da Brescia

La competizione automobilistica partita da Brescia nella giornata di martedì 13 giugno, oggi dopo essere passata dal Piemonte arriverà in provincia di Milano. Un'ottima occasione per i cittadini di vedere bellissime auto d'epoca in movimento.

Oltre 400 vetture storiche

Passando dalla SP11 le auto storiche che partecipano alla gara taglieranno per Magenta attraversando Pontenuovo in via Bottego e Pontevecchio in via Pellegatta per poi proseguire nell’abbiatense, in un orario compreso tra le 16.45 e le 19. Il passaggio delle auto, provenienti da Novara e dirette a Milano, avverrà nel pomeriggio con l'apertura delle vetture del "Ferrari Tribute to 1000 MIGLIA 2023" e, a seguire, transiteranno le 400 vetture della "41° Rievocazione Storica. Per tutti gli appassionati e non, l’occasione di vedere macchine uniche, modelli inestimabili che hanno fatto la storia dell’automobilismo, una sfilata affascinante.