Magenta assegna il "suo" San Martino d'Oro

E' stato assegnato nella serata di ieri, venerdì 11 novembre 2022, il San Martino d'Oro durante il concerto alla basilica di Magenta. A riceverlo è stato Michele Fanni.

L'importante riconoscimento è stato assegnato a Michele Fanni, che, a luglio, si è aggiudicato il titolo di campione europeo di pallavolo allenando la nazionale italiana femminile under 17.

A premiarlo il parroco don Giuseppe Marinoni, il sindaco Luca Del Gobbo e il presidente della Pro loco Pietro Pierrettori.

Domani, domenica 13 novembre, è atteso invece un toccante momento interreligioso che ha l'obiettivo di costruire la pace attraverso la preghiera. In piazza Formenti, davanti al municipio, alle 17.30 ci sarà la “Preghiera interreligiosa per la Pace”.

Ha spiegato il parroco:

"San Martino è stato capace di trasformare la spada da strumento di guerra a strumento di pace e condivisione per tagliare in due il proprio mantello e donarne la metà a un povero seminudo incontrato per strada. Ha compiuto un gesto di solidarietà dal grande valore simbolico che dovrebbe fare riflettere ognuno di noi sulla concreta possibilità di cambiare, di operare come “costruttore di Pace” iniziando dalla preghiera per porre la parola fine ai tanti conflitti in corso in ogni parte del mondo".