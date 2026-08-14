Lutto per la scomparsa dell’ingegner Heiniger: lavorò alla stabilizzazione della Torre di Pisa

Lutto a Legnano per la scomparsa dell’ingegner Paolo Heiniger, cittadino benemerito, che negli anni passati lavorò alla stabilizzazione della Torre di Pisa.

Il sindaco Lorenzo Radice e tutta la giunta comunale esprimono il loro cordoglio per la morte dell’ingegner Paolo Heiniger, insignito della benemerenza civica nel 2001 con la seguente motivazione “per l’impegno e la passione dimostrati nel recupero del patrimonio artistico italiano”.

«Per tutti noi il nome dell’ingegner Heiniger resterà sempre legato al delicatissimo lavoro di stabilizzazione e consolidamento di uno dei monumenti più iconici dell’arte italiana, la Torre di Pisa -ricorda Radice. Accanto a un fatto di pubblico dominio che ebbe un’eco internazionale voglio però ricordare anche un fatto che testimonia il legame forte che sempre ebbe con la sua Città quando, l’anno scorso, partecipò a uno dei tanti momenti delle celebrazioni del Centenario di Legnano Città; l’inaugurazione del murale in memoria di Fabio Vignati promosso da Apil e realizzato dagli studenti del Liceo artistico Carlo Dell’Acqua. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze dell’amministrazione comunale».