Lutto in città per la scomparsa di Claudio Zampollo

La città di Abbiategrasso in lutto per la scomparsa di Claudio Zampollo. Si è spento sabato pomeriggio, 7 giugno 2025, a soli 53 anni. Caparbio, generoso, dinamico, un esempio per tutti i volontari del gruppo la Cappelletta. Da qualche anno era il presidente del Gruppo la Cappelletta.

Era instancabile nel volontariato

Non solo il gruppo la Cappelletta, ma tutta la città di Abbiategrasso perde un punto di riferimento. La sua prematura dipartita lascerà in vuoto incolmabile. Condoglianze alla moglie, Alessandra, al figlio Nicolò e ai suoi famigliari. Era instancabile nel volontariato, sempre pronto a dare una mano con il cuore. Guidava una realtà storica ad Abbiategrasso, operativi sul territorio dal 1977 . Sono molti i messaggi di cordoglio, La Cappelletta era un punto di ritrovo, l’anima degli eventi solidali in città, di eventi culturali, solo per citarne alcuni la terza edizione della corsa benefica “Dammi il 5” di Anffas della scorsa settimana o l’incontro con il filosofo e saggista Umberto Galimberti. Un patrimonio morale straordinario per la comunità.

Leoncino d'oro 2024

Nel 2024 il Gruppo La Cappelletta aveva ricevuto Leoncino D’Oro 2024, l'onorificenza più ambita del Comune di Abbiategrasso. Il premio era stato ritirato dal suo presidente Claudio Zampollo, che ha rappresentato tutti i volontari.

Tanti i messaggi di cordoglio

Tra chi ha voluto ricordarlo con un pensiero speciale, Matteo Cucchi, presidente del Motoclub Abbiategrasso:

“Eri una persona speciale e non è la solita frase da usare in questi tristi momenti...Eri davvero speciale, sempre disponibile per tutti, per noi del MotoClub Abbiategrasso hai sempre fatto tanto assieme agli amici del Grupo Cappelletta dove eri diventato un grande Presidente da qualche anno a questa parte. Dalla polenta offerta ai partecipanti delle nostre "Befana in Moto", tu con il tuo grande papà sempre presenti, ai pranzi organizzati per i nostri vari raduni ed eventi, non c'era mai un no da parte tua e dove c'era qualche problema trovavi comunque il modo di aiutarci e affiancarci. Ci mancherai Caro Amico, mancherai a tutti noi, mancherai tanto a me, Matteo che come te sono orgoglioso Presidente di questo bel gruppo del MotoClub Riposa in pace e guidaci da lassù. Ciao Claudio”.

I funerali di Claudio avranno luogo mercoledì 11 giugno alle 15 nella Basilica di Santa Maria Nuova ad Abbiategrasso.