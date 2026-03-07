Il cordoglio

Lutto cittadino per la scomparsa  dell’ex sindaco Giuseppe Zagon

Aveva governato il piccolo bordo sulle sponde del Naviglio Grande per un mandato

Cassinetta di Lugagnano · 07/03/2026 alle 20:07

Il piccolo borgo di Cassinetta di Lugagnano  piange la scomparsa di una figura molto importante, conosciuta da tutti , un punto di riferimento: l’ex sindaco Giuseppe Zagon,  una vita dedicata al bene della comunità.

 

Primo cittadino dal 1997 al 2001

“Stamattina (sabato 7 marzo) Cassinetta si è svegliata con una bruttissima notizia. E’ mancato Giuseppe Zagon, sindaco di Cassinetta dal 1997 al 2001 ( eletto con una lista civica). Se n’è andato un pilastro dell’Amministrazione comunale che per molti anni, come sindaco e come consigliere comunale, ha messo a servizio della nostra comunità le sue competenze ed il suo spirito di abnegazione per il bene comune – lo ricorda l’attuale sindaco di Cassinetta Domenico Finiguerra – A nome dell’Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Rosy ed al figlio Fabrizio. Ciao Pino, ciao sindaco”.

Ha guidato il piccolo borgo per un solo mandato , nel passaggio tra il vecchio e  il nuovo secolo, ma è stato un primo cittadino molto apprezzato nel  Comune del milanese. Molti i messaggi di cordoglio dei cassinettesi per ricordare una persona e un amministratore di grande spessore. Sarà difficile colmare il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. Giuseppe “Pino” Zagon, aveva 83 anni. I funerali avranno luogo in Cassinetta di Lugagnano martedì 10 marzo 2026 alle 15 nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Nascente.

