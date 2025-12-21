L’Us Nervianese ciclismo dona ai bambini che lottano contro la leucemia: il cuore grande di Nerviano.

L’Us Nervianese ciclismo e l’aiuto ai bimbi

Un gesto di solidarietà che unisce sport, volontariato e attenzione verso i più piccoli. Nella giornata di lunedì, la Ciclistica Us Nervianese 1919

Asd ha consegnato un importante quantitativo di giochi e regali destinati ai bambini e agli adolescenti seguiti dal Comitato Maria Letizia Verga- Fondazione Maria Letizia Verga Ets.

I doni, raccolti dai soci e dai volontari della società ciclistica durante il periodo prenatalizio, saranno utilizzati come “premi coraggio”, ossia piccoli ma significativi riconoscimenti consegnati ai giovani pazienti al termine delle terapie, per offrire loro un momento di conforto, incoraggiamento e serenità.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione e vicinanza tra la Us Nervianese 1919 Asd e la Fondazione Maria Letizia Verga, realtà di riferimento a livello nazionale nel sostegno ai bambini affetti da patologie oncoematologiche e alle loro famiglie, attiva nella Clinica pediatrica dell’Università di Milano-Bicocca e la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza.

Con una comunicazione ufficiale, la Segreteria del Comitato Maria Letizia Verga ha espresso il proprio ringraziamento al Consiglio direttivo e a tutti i soci della Us Nervianese Ciclismo per la sensibilità dimostrata e per l’instancabile impegno, sottolineando il valore umano e simbolico dell’iniziativa e rivolgendo i migliori auguri di Buone Feste.

Le parole dell’Us ciclismo

“Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della raccolta e ribadiamo come i valori dello sport vadano oltre l’attività agonistica, traducendosi in gesti concreti di attenzione verso il territorio e le persone più fragili – ricordano dall’Us – E confermiamo il nostro impegno nel promuovere iniziative sociali e solidali, con particolare attenzione ai bambini e alla comunità”.