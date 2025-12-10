La Pro Loco Gaggiano, ha realizzato in paese uno scorcio caratteristico sul Naviglio Grande.
Lungo il Naviglio arrivano i mercatini di Natale
Come ogni anno all’interno del Comune si invitano i cittadini a creare originali ANGOLI DI NATALE che abbelliscono il paese: quest’anno viene usata la musica come punto di unione, di gioia e di spontaneità; un linguaggio semplice, che incuriosisce e fa vivere un luogo altrimenti di passaggio.
La prossima manifestazione in programma sono i MERCATINI DI NATALE di sabato 20 dicembre. Una giornata ricca di musica, intrattenimento ed espositori.