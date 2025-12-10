le feste

Lungo il Naviglio arrivano i mercatini di Natale

Come ogni anno all'interno del Comune i cittadini sono invitati a creare originali angoli di Natale che abbelliscono il paese

Gaggiano · 10/12/2025

La Pro Loco Gaggiano, ha realizzato in paese uno scorcio caratteristico sul Naviglio Grande.

Come ogni anno all’interno del Comune si invitano i cittadini a creare originali ANGOLI DI NATALE che abbelliscono il paese: quest’anno viene usata la musica come punto di unione, di gioia e di spontaneità; un linguaggio semplice, che incuriosisce e fa vivere un luogo altrimenti di passaggio.

La prossima manifestazione in programma sono i MERCATINI DI NATALE di sabato 20 dicembre. Una giornata ricca di musica, intrattenimento ed espositori.

