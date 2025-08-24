Opere pubbliche

Lunedì via al cantiere all'ex Stie

Nuovo intervento nelle aree di sosta cittadine per la permeabilizzazione del terreno

Rho
Pubblicato:
Proseguono a pieno ritmo i cantieri dei Parcheggi Spugna, dopo il completamento anticipato e la riapertura al pubblico dell’area di sosta di via Bersaglio, utilizzabile dal 4 agosto.

Parcheggi spugna

Nel mese di luglio sono stati completati alcuni interventi preliminari ed è stato istituito il senso unico in via Redipuglia da via Cairoli in direzione di corso Europa e, lungo la via stessa, sono stati ricavati stalli gratuiti per garantire la sosta. I cantieri sono gestiti dal gruppo CAP nel progetto di Città Metropolitana finanziato con fondi PNRR.

Lunedì apre il cantiere

Nel parcheggio sito nell’area cosiddetta ex Stie, alle spalle dei chioschi dei fioristi verso via Serra, i lavori inizieranno lunedì 25 agosto, con l’obiettivo di terminare entro il mese di ottobre.
Il mercato Coldiretti del sabato si sposta temporaneamente nell’area parcheggio lì accanto, accessibile da via Bersaglio.
In parallelo, con ultimazione entro metà settembre, è previsto anche un intervento in corrispondenza dell’accesso da corso Europa verso la zona fioristi per lavori sui sottoservizi.
Sarà revocato il divieto di svolta da corso Europa verso via Bersaglio, al semaforo, per permettere l’accesso alla via, essendo interdetto l’accesso dalla via antistante i fioristi, che sarà interessata dal cantiere.
