Lunedì i funerali di Giuseppe Buccheri, il motociclista di 32 anni morto in un tragico incidente.

Lunedì 12 luglio, alle 15, nella chiesa dei Santissimi Martiri in via Venezia 2 a Legnano si terrà il funerale di Giuseppe Buccheri, 32enne morto lunedì 5 luglio 2021 in un incidente.

Il tragico scontro

L'incidente, che è stato fatale a un centauro di 32 anni, è avvenuto in via Liguria all'altezza dell'intersezione con via Firenze. Erano le 21 di lunedì 5 luglio 2021 quando la moto condotta dalla vittima, il legnanese Giuseppe Buccheri (nella foto di copertina), si è schiantata violentemente contro un'auto con a bordo due 20enni. Sul posto, la centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato due ambulanze della Croce rossa di Legnano e l'automedica. Uno dei due mezzi della Cri ha soccorso il motociclista, le cui condizioni sono apparse subito disperate, e l'ha trasportato in codice rosso all'ospedale cittadino. Purtroppo però per lui non c'è stato nulla da fare: l'uomo è deceduto. Illesi invece i due ragazzi.