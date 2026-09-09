Luna park per tutti a Cornaredo

Una festa è davvero tale quando riesce a coinvolgere tutti e quando nessuno si sente escluso

La Festa del Paese di Cornaredo si conferma un momento di comunità e partecipazione, con un impegno particolare affinché sia davvero per tutti, senza esclusioni.

Luna park per tutti

Martedì mattina il Luna Park è stato riservato alle persone con disabilità frequentanti cooperative e associazioni del territorio. Sono stati oltre 100 i ragazzi che hanno potuto vivere in sicurezza e serenità l’esperienza delle giostre, in un ambiente pensato per essere accogliente e inclusivo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra i giostrai, i Servizi Sociali del Comune di Cornaredo e l’Amministrazione comunale, che hanno lavorato insieme per trasformare un momento di festa in un’occasione concreta di partecipazione e inclusione.

Comunità e condivisione

“Una festa è davvero tale quando riesce a coinvolgere tutti e quando nessuno si sente escluso – dichiara il sindaco Corrado D’Urbano –. Questa iniziativa rappresenta molto bene lo spirito che vogliamo dare alla Festa del Paese: un momento di comunità, di incontro e di condivisione. Ringrazio i giostrai, i nostri Servizi Sociali, Sercop, le associazioni e le cooperative del territorio per aver reso possibile questa mattinata speciale. Sono gesti concreti come questo che ci aiutano a costruire una comunità sempre più attenta, accogliente e inclusiva”.

“È stata una mattinata ricca di gioia e partecipazione – aggiunge l’assessore al Sociale Rosalba Locati -. vedere i sorrisi dei ragazzi, il loro entusiasmo e la felicità condivisa ci conferma quanto sia importante continuare a costruire occasioni inclusive e accessibili per tutti”.

Queste le realtà coinvolte: Sercop, Serena, Gp2, Cura e riabilitazione, Nazaret, La cordata, Casa Lainate, Fondazione Dopo di noi, La Solidarietà.