Luna Park: alcolici e vetro vietati, cambia la viabilità

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Il Luna Park è tornato a Legnano: da sabato 17 ottobre le prime attrazioni sono aperte in piazza Primo Maggio, dove il parco divertimenti resterà fino a domenica 15 novembre.

Luna Park, divieti su alcolici, vetro e lattine

Per regolare l’afflusso dei visitatori e garantire la sicurezza, il sindaco Lorenzo Radice ha firmato tre ordinanze che introducono divieti, limitazioni e modifiche alla viabilità. Le misure riguardano innanzitutto la vendita e la somministrazione di bevande. Nell’area del Luna Park e durante la Fiera dell’1 novembre non sarà possibile vendere per asporto o somministrare bevande con gradazione alcolica superiore al 21% in volume. È inoltre vietato utilizzare contenitori di vetro e lattine per qualsiasi bevanda, che dovrà essere servita in bicchieri di plastica o carta.

Gli stessi divieti si applicheranno, il venerdì e nei giorni prefestivi e festivi dalle 18 alle 2 del giorno successivo, agli esercizi commerciali nelle aree comprese tra le vie per Canegrate e San Giorgio, Alberto da Giussano, corso Italia, area Cantoni, largo Tosi, Gilardelli, Guerciotti, Gorizia, via Castello e via Toselli, oltre all’area della stazione, compresi piazza Butti e la Ztl di via Venegoni.

Agli operatori del Luna Park sarà inoltre vietato vendere o assegnare come premi bottiglie di vetro e oggetti che possano mettere a rischio la sicurezza, come coltelli e pistole ad aria compressa. Non saranno consentiti spettacoli pirotecnici o altri eventi capaci di richiamare un pubblico numeroso e creare assembramenti.

L’accesso sarà vietato alle persone in stato di alterazione psicofisica e a chi porta oggetti pericolosi o che possano intralciare il passaggio, come biciclette e monopattini. Niente cani di grossa taglia; quelli di piccola e media taglia potranno entrare solo con guinzaglio e museruola.

Per tutta la durata del Luna Park sarà chiuso anche il passaggio pedonale tra via Castello e viale Toselli. Per attraversare la zona si dovrà utilizzare il sottopasso di piazza Mercato.

Le modifiche alla viabilità

Le ordinanze introducono limitazioni anche alla circolazione, valide fino al 15 novembre. In via per San Vittore Olona sarà vietato il transito dalle 14 alle 7.30 del giorno successivo dal lunedì al venerdì; il sabato, nei giorni festivi e il 5 novembre, il divieto scatterà invece alle 10 e resterà in vigore fino alle 7.30 del giorno successivo. Nella stessa strada il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari.

Nei giorni prefestivi e festivi, in caso di intenso passaggio pedonale, potrà inoltre essere ristretta con segnaletica temporanea la carreggiata di viale Toselli in direzione autostrada, nel tratto tra via per San Vittore e viale della Repubblica, dalle 15 fino alla mezzanotte.

In vista della Fiera dell’1 novembre, quando è atteso un grande afflusso di persone, saranno attivati l’Unità di crisi locale e il Posto medico avanzato, con personale e mezzi della Polizia Locale, della Protezione Civile e della Croce Rossa.

Orari e inaugurazione ufficiale

Il Luna Park è aperto dalle 15 nei giorni feriali e dalle 10 nei prefestivi e festivi. La chiusura è fissata a mezzanotte, con alcune disposizioni specifiche per le serate più affollate: il venerdì e nei prefestivi la vendita dei biglietti dovrà cessare a mezzanotte, mentre le attrazioni potranno proseguire fino all’esaurimento delle code. Entro mezzanotte e mezza dovranno comunque terminare tutte le attività e completarsi l’uscita dei visitatori.

Per Halloween, sabato 31 ottobre, la chiusura è posticipata all’1 di notte. Questa settimana il parco resterà interamente chiuso mercoledì 21 ottobre per consentire il completamento del montaggio delle attrazioni; giovedì 22 aprirà invece alle 15.

L’inaugurazione ufficiale è in programma sabato 24 ottobre alle 15.30. Sono previsti una marching band, mascotte e la distribuzione alle prime mille persone di buoni sconto per un valore complessivo di 50 euro ciascuna, da utilizzare sulle attrazioni.