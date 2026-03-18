L’ultimo saluto alla maestra Nini

Cordoglio in paese per la scomparsa di una figura molto conosciuta e apprezzata dai robecchesi: la maestra Ines Lualdi Colombo.

Tra i primi a ricordare il suo ruolo l’Amministrazione Comunale di Robecco sul Naviglio attraverso le parole del sindaco Fortunata Barni.

“Con profondo dolore apprendiamo la scomparsa, a 102 anni, di una figura che ha segnato in modo indelebile la storia educativa e umana di Robecco: la maestra Nini Colombo. La sua presenza forte, il suo sguardo vigile e la sua dedizione assoluta alla scuola hanno accompagnato generazioni di bambini, lasciando in ognuno un seme di coraggio e responsabilità. È stata una maestra capace di guidare con fermezza e cuore, insegnando il rispetto come fondamento della convivenza, il sacrificio come via per crescere, la fatica come parte essenziale di ogni conquista. Chi l’ha incontrata porta dentro di sé un ricordo vivo: una parola che incoraggiava, un gesto che sosteneva, un esempio che orientava. La comunità perde un pilastro autentico, una donna che ha saputo trasformare l’insegnamento in una ferma passione educativa. Il suo lascito non si spegnerà: continuerà a vivere nelle scelte, nei valori e nella forza di chi ha avuto il privilegio di camminare accanto a lei. Alla famiglia e a tutti coloro che le hanno voluto bene va il nostro abbraccio più sincero. Robecco, cara maestra, la saluta con gratitudine e rispetto, custodendo la sua memoria come un bene prezioso”