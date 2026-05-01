L’ultimo saluto ad Antonia Porta, amante della poesia e della scrittura

Lutto nella comunità corbettese per la morte di Antonia Porta, conosciuta oltre che a Corbetta anche a Vittuone, dove era nata e cresciuta con la sua famiglia per tutti gli anni dell’infanzia, dell’adolescenza e della gioventù, fino a prima del matrimonio. Suo fratello Angelo era stato per anni sacrestano in parrocchia a Vittuone.

Il ricordo

«A Corbetta, dove ha vissuto da quando si è sposata, aveva fatto notizia il libro che avevamo scritto a quattro mani, convincendola a raccontare la storia della sua vita e la sua passione per la scrittura, il suo amore per la poesia – ricorda il nipote Andrea Balzarotti, storico del territorio e titolare di una cartolibreria in città – Una nonna che per me è stata una mamma devo dire e che mi ha avviato al mondo della scrittura e della lettura».

Antonia Porta, mancata nei giorni scorsi all’età di 89 anni, è stata l’autrice del libro intitolato «Libera come una piuma al vento…», che contiene storie di un tempo e poesie ispirate dalla campagna. Tra i tanti ricordi che il nipote conserva di lei, «la cosa bellissima è sempre stata anche la sua curiosità, la sua voglia di conoscere, di studiare e di approfondire», sottolinea. Andrea Balzarotti rivolge quindi un ultimo affettuoso saluto alla nonna: «Ora sei veramente libera… libera come una piuma al vento! Ciao nonna!».

Il funerale sarà celebrato sabato 2 maggio alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta.