L’ultimo saluto ad Angelo Lamperti

Vicepresidente dell’Associazione Amici Del Melograno era instancabile e scrupoloso

Un momento triste per l’associazione Amici Del Melograno di Abbiategrasso per la scomparsa di Angelo Lamperti, aveva 77 anni. Un punto di riferimento, un volontario instancabile e sempre disponibile e come lo descrivono dall’associazione: “Stimato vicepresidente e amico prezioso che lascia un vuoto incolmabile. Il suo impegno generoso e la sua dedizione rimarranno un esempio per tutti noi. Ciao Angelo”.

Concreto e meticoloso

Un duro colpo per l’associazione di volontari costituita nel 2018 col desiderio di promuovere e diffondere la cultura della solidarietà e la pratica del volontariato con particolare attenzione alle esigenze delle persone in difficoltà al fine di favorirne l’inclusione sociale. Era una delle anime portanti dell’associazione.

Chi lo ha voluto salutare con un ricordo speciale è stato anche Alberto Gelpi, storico volontario di Anffas Abbiategrasso:

“Posso solo dire che Angelo era un vero modello sano di essere volontario, una persona impegnata seriamente , grande lavoratore ma senza mai esporsi , preferiva lavorare nell’ombra ma con grande concretezza. Come non ricordare la sua volontà di fare crescere la marcia Dammi il 5 ( il cui ricavata va ad Anffas, ndr) che dalla prima edizione ha sempre diretto e organizzato, l’ ho sentito solo pochi giorni fa, era scrupoloso e amava lavorare non tralasciando nulla. Aveva a cuore, come noi tutti, il bene dei ragazzi del Centro il Melograno, e si sentiva gratificato per organizzare qualcosa che portava beneficio a loro. Grazie Angelo per quanto hai fatto per noi, il tuo impegno non sarà dimenticato”.

Come hanno anche sottolineato da Anffas:

“Il cuore generoso di Angelo Lamperti ha smesso di battere. Volontario attento e sempre a disposizione, un punto di riferimento per tanti. Ci mancherai. Il tuo esempio ci accompagnerà e guiderà sempre”

I funerali si sono svolti oggi, lunedì 30 marzo 2026, alle 14.30 nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo ad Abbiategrasso.