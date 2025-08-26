L'ultimo saluto a Nicola Fornaro, storica figura del Pd locale

Il lutto

«Ha profuso per tanti anni il proprio impegno generoso e disinteressato per il sociale e per una politica autenticamente al servizio della gente»

Il Pd Sedriano piange la scomparsa di Nicola Fornaro, 88 anni, che «ha profuso per tanti anni il proprio impegno generoso e disinteressato per il sociale e per una politica autenticamente al servizio della gente. Nella sua bontà e semplicità è stato un esempio per tutti. La nostra vicinanza ai suoi cari».

Il ricordo

Al messaggio di cordoglio per Nicola Fornaro si unisce il sindaco Marco Re: «Una bellissima persona. Aveva fatto anche il nonno vigile. Ricordo che quando aveva il figlio in oratorio dava una mano grazie alle sue capacità di falegname – racconta - Per anni è stato a contatto con gli anziani, tramite il suo impegno per Spi Cgil. Storica figura del locale Pd, era sempre presente ai presidi, alle primarie, ad attaccare i manifesti e come rappresentante di lista alle elezioni».

L'ultimo saluto

Una persona che ha lasciato il segno nella comunità sedrianese e che in molti ricordano con affetto e gratitudine. Il funerale è stato celebrato stamattina, martedì 26 agosto, nella chiesa parrocchiale.