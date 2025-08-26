Il lutto

L'ultimo saluto a Nicola Fornaro, storica figura del Pd locale

«Ha profuso per tanti anni il proprio impegno generoso e disinteressato per il sociale e per una politica autenticamente al servizio della gente»

L'ultimo saluto a Nicola Fornaro, storica figura del Pd locale
Sedriano
Pubblicato:
Aggiornato:

Il Pd Sedriano piange la scomparsa di Nicola Fornaro, 88 anni, che «ha profuso per tanti anni il proprio impegno generoso e disinteressato per il sociale e per una politica autenticamente al servizio della gente. Nella sua bontà e semplicità è stato un esempio per tutti. La nostra vicinanza ai suoi cari».

Il ricordo

Al messaggio di cordoglio per Nicola Fornaro si unisce il sindaco Marco Re: «Una bellissima persona. Aveva fatto anche il nonno vigile. Ricordo che quando aveva il figlio in oratorio dava una mano grazie alle sue capacità di falegname – racconta - Per anni è stato a contatto con gli anziani, tramite il suo impegno per Spi Cgil. Storica figura del locale Pd, era sempre presente ai presidi, alle primarie, ad attaccare i manifesti e come rappresentante di lista alle elezioni».

L'ultimo saluto

Una persona che ha lasciato il segno nella comunità sedrianese e che in molti ricordano con affetto e gratitudine. Il funerale è stato celebrato stamattina, martedì 26 agosto, nella chiesa parrocchiale.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151