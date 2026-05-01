L’ultimo saluto a monsignor Ferdinando Rivolta

Sacerdote nativo di Vanzaghello, con il paese e con la parrocchia Sant’Ambrogio ha sempre avuto un legame forte di vicinanza e amicizia

«Una notizia triste per la nostra comunità. Monsignor Ferdinando Rivolta è tornato alla casa del Padre». A darne l’annuncio nei giorni scorsi è stato il sindaco Arconte Gatti. Sacerdote nativo di Vanzaghello, con il paese e con la parrocchia Sant’Ambrogio ha sempre avuto un legame forte di vicinanza e amicizia. «Da parte di tutta l’Amministrazione comunale le più sentite condoglianze alla famiglia in questo momento di grande dolore». Il funerale è stato celebrato nella parrocchia dei Santi Nereo e Achilleo a Milano e poi la salma è stata portata in chiesa parrocchiale a Vanzaghello per una messa di suffragio e per la sepoltura nel cimitero del paese.

Il ricordo

A tracciare il ricordo di monsignor Ferdinando Rivolta è Adriano Giani, uno dei suoi cugini:

«È sempre stato molto legato a noi parenti, presente in tutte le occasioni di festa come battesimi, comunioni e matrimoni e anche nei momenti dolorosi, ci spronava sempre a trovarci tra cugini. Era molto legato a Vanzaghello anche se è stato tanto tempo fuori dal paese per il suo ministero: per un po’ a Turbigo, poi a Monza dove dirigeva una scuola cattolica e infine a Milano tanti anni, lì è stato nominato monsignore nella basilica di Sant’Ambrogio – racconta il cugino – Quasi tutte le settimane veniva qui al cimitero. Era un uomo modesto, schivo, non esibiva le sue cariche. Era anche molto colto, preparato, sempre disponibile con tutti, correva sempre».

Adriano Giani, più giovane di otto anni, conserva alcuni ricordi fin da bambino: «I nostri compleanni sono entrambi a settembre, io il 3 e lui il 10, mi chiamava sempre per gli auguri e poi io lo richiamavo pochi giorni dopo per farli a lui. Ricordo quando in treno con la mia famiglia siamo andati alla sua consacrazione – racconta – Lui aveva convinto mio padre a farmi frequentare le scuole medie al Collegio Arcivescovile di Saronno e gliene sono grato perché è stata un’esperienza molto formativa per me. Prima del covid per un po’ di anni ha accompagnato come guida spirituale i pellegrini di Vanzaghello a Lourdes in occasione della festa dell’apparizione».