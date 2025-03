L'ultimo saluto a Esterina Ranzani, una delle colonne della Confraternita del santo rosario

Un'altra brutta notizia a Corbetta: è mancata Esterina Ranzani, 91 anni. Il funerale sarà celebrato oggi, mercoledì 12 marzo, alle 14 nella chiesa parrocchiale di San Vittore Martire.

Il ricordo della Confraternita del santo rosario

«Una donna fantastica, forte ed energica, sempre positiva. Era da tanti anni nella Confraternita del santo rosario, una delle colonne della nostra associazione – afferma il vicepriore Andrea Balzarotti - Era un vero personaggio di Corbetta, conosciuta e apprezzata per la sua schiettezza ma anche per la sua dolcezza e la sua vicinanza agli altri. Mi mancherà tantissimo sentire la sua voce inconfondibile, ascoltare i suoi consigli, ridere insieme, abbracciarci. Ovunque andasse diventava in breve tempo una vera celebrità, con la sua simpatia e la sua intraprendenza. Me la ricordo ancora in un pellegrinaggio a Roma dove a piedi, a più di 80 anni, aveva staccato tutto il gruppo dando simpaticamente del "liufànt" a chi si attardava. Esterina, mi mancherai tantissimo davvero». La Confraternita rivolge «le condoglianze più care e la nostra vicinanza alla famiglia e agli amici».

L'affetto della comunità

Esterina era anche stata una volontaria della Rsa e faceva parte del Cif (Centro italiano femminile). A ricordarla con affetto, tra le tante persone che le hanno voluto bene, è anche il sindaco Marco Ballarini. «Riposa in pace Esterina. Mi accoglievi sempre con gioia ed entusiasmo ogni volta che mi incontravi e che partecipavi agli eventi della tua Corbetta».