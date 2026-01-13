L’ultimo saluto a Claudio Pisu, per 25 anni volontario della Croce Bianca

Oggi è il giorno del dolore. Il momento dell’ultimo saluto a un caro amico, che ha lasciato il segno in tanti col suo sorriso, la sua gentilezza e la sua grande empatia. Alle 14 di oggi, martedì 13 gennaio, nella chiesa parrocchiale di San Vittore a Corbetta sarà celebrato il funerale di Claudio Pisu, mancato sabato all’età di 45 anni.

Il cordoglio della Croce Bianca in cui era volontario

Oltre metà della sua vita l’ha passata aiutando gli altri con abnegazione e spirito di servizio. Dal 2001 infatti Claudio Pisu era un volontario della Croce Bianca di Milano nella sezione di Sedriano. «Ha cominciato 25 anni fa, prima ancora di me che sono arrivato 23 anni fa quando lui era già capo servizio, quindi mi ha anche insegnato una serie di cose. Allora era ancora la Croce Oro, poi nella stessa sede è diventata Croce Bianca – ricorda il presidente della sezione sedrianese dell’associazione Marco Larotonda – Abbiamo trascorso insieme tutti questi anni di volontariato. Claudio era un ottimo soccorritore e un grande amico, la sua morte è stata una bella botta, non si è mai pronti a una cosa del genere, è una grande mancanza e perdita per tutti noi».

I volontari della Croce Bianca, vestiti con la loro divisa da soccorritori, oggi si uniranno ai parenti e agli amici per l’ultimo saluto durante le esequie. «Claudio era una persona straordinaria, specialmente dal punto di vista emotivo: era una persona capace di grande empatia e questo ha fatto di lui un ottimo volontario, perché oltre alle conoscenze e competenze pratiche, per quanto importanti, di base un soccorritore deve avere empatia e lui in questo è stato un esempio per tutti – racconta Marco Larotonda – Era una persona allegra, gioiosa e allo stesso tempo anche pacata, tranquilla, delicata, dolce. Metteva ciascuno a suo agio e parlava con tutti, mai nessuno ha avuto discussioni con lui. Era una persona con cui ci si sentiva liberi di aprirsi, sapeva ascoltare senza giudizio. Era una persona di compagnia, il classico amicone con cui si riusciva a dire tutto. Ci mancherà tantissimo».

L’affetto di Anpi e il saluto del sindaco

A unirsi al cordoglio, tra le tante persone e i gruppi che lo hanno conosciuto e apprezzato, c’è anche l’Anpi di Corbetta: «Abbiamo appreso il triste annuncio della scomparsa del nostro amico e iscritto Claudio Pisu, figlio di Susetta Grossi che è stata componente per diversi anni del nostro Comitato di sezione – afferma l’associazione – Con un commosso abbraccio ci stringiamo con affetto e profondo dolore ai familiari ed esprimiamo le più sentite condoglianze da parte di tutta la sezione Anpi». Un pensiero in suo ricordo è stato espresso pure dal sindaco Marco Ballarini: «Ciao Claudio, grazie per i 25 anni di servizio come volontario presso la Croce Bianca in cui hai aiutato tante persone. Sei stato un punto di riferimento per tanti amici e colleghi. Un esempio anche durante la tua ultima battaglia. Riposa in pace».