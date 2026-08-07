L’ultima variazione di bilancio approvata non convince tutti

La scorsa settimana durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale di Robecco sul Naviglio è stato approvato l’ammontare complessivo della variazione di bilancio che è di 2.278.451,67 euro derivanti da maggiori entrate, contributi ottenuti e applicazione dell’avanzo di Amministrazione. Quest’ultimo è stato utilizzato (considerando sia l’avanzo libero che l’avanzo vincolato) per 203mila euro.

Sintesi del documento

In sintesi l’incremento in entrata più consistente è un contributo regionale di 1milione e mezzo di euro da parte di Regione Lombardia per la messa in sicurezza della difesa spondale del Fiume Ticino all’interno del Comune di Robecco . In relazione a questo contributo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fortunata Barni ha commentato:

«Cogliamo l’occasione per ringraziare Regione per questo contributo e, in particolar modo, l’assessore al territorio, parchi e sistemi verdi Gianluca Comazzi».

Sempre in entrata le altre 2 voci più consistenti in aumento sono state 150mila euro euro derivanti dalla vittoria di una causa legale con A.L.A. che si portava avanti da diversi anni e l’aumento per circa 390mila euro dei capitoli riguardanti le concessioni edilizie, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la monetizzazione di aree.

Per quanto riguarda le uscite evidenziano il corrispettivo capitolo in uscita legato al contributo regionale di un milione e mezzo; un capitolo ad hoc di 275mila euro per la manutenzione di immobili e strade comunali (le 3 principali su cui si interverrà sono Via per Cascina Tangola a Castellazzo e le Vie Luigi Brocca e Terzaghi a Carpenzago); 31mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 40mila euro per investimenti su sociale ed educativa scolastica. Altro capitolo importante i 145mila euro per manutenzione straordinaria di alcune aree verdi e per la potatura di alberi e 40mila euro per il decoro urbano.

Inoltre l’Amministrazione sottolinea che:

«Abbiamo inserito le risorse per l’assunzione di un nuovo agente per la polizia locale (è disponibile il bando sul sito del Comune) e ⁠abbiamo stanziato nuove risorse per gli eventi in modo da coprire le spese per tutti quelli che prevediamo di realizzare entro la fine dell’anno, ⁠qualche adeguamento sui capitoli del personale e delle utenze e infine ⁠stanziato risorse per manutenzione veicoli e acquisto nuova auto per la Polizia Locale».

La posizione di Robecco e Frazioni – Coerenza

Una visione non condivisa dal gruppo di minoranza Robecco e Frazioni – Coerenza , che dissente in toto da quanto approvato dalla maggioranza.