L’ultima variazione di bilancio approvata non convince tutti

La scorsa settimana durante l’ultima seduta di Consiglio Comunale di Robecco sul Naviglio è stato approvato l’ammontare complessivo della variazione di bilancio che è di 2.278.451,67 euro derivanti da maggiori entrate, contributi ottenuti e applicazione dell’avanzo di Amministrazione. Quest’ultimo è stato utilizzato (considerando sia l’avanzo libero che l’avanzo vincolato) per 203mila euro.
Sintesi del documento
In sintesi l’incremento in entrata più consistente è un contributo regionale di 1milione e mezzo di euro da parte di Regione Lombardia per la messa in sicurezza della difesa spondale del Fiume Ticino all’interno del Comune di Robecco . In relazione a questo contributo l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fortunata Barni ha commentato:
«Cogliamo l’occasione per ringraziare Regione per questo contributo e, in particolar modo, l’assessore al territorio, parchi e sistemi verdi Gianluca Comazzi».
Sempre in entrata le altre 2 voci più consistenti in aumento sono state 150mila euro euro derivanti dalla vittoria di una causa legale con A.L.A. che si portava avanti da diversi anni e l’aumento per circa 390mila euro dei capitoli riguardanti le concessioni edilizie, oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e la monetizzazione di aree.
Per quanto riguarda le uscite evidenziano il corrispettivo capitolo in uscita legato al contributo regionale di un milione e mezzo; un capitolo ad hoc di 275mila euro per la manutenzione di immobili e strade comunali (le 3 principali su cui si interverrà sono Via per Cascina Tangola a Castellazzo e le Vie Luigi Brocca e Terzaghi a Carpenzago); 31mila euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche, 40mila euro per investimenti su sociale ed educativa scolastica. Altro capitolo importante i 145mila euro per manutenzione straordinaria di alcune aree verdi e per la potatura di alberi e 40mila euro per il decoro urbano.
Inoltre l’Amministrazione sottolinea che:
«Abbiamo inserito le risorse per l’assunzione di un nuovo agente per la polizia locale (è disponibile il bando sul sito del Comune) e abbiamo stanziato nuove risorse per gli eventi in modo da coprire le spese per tutti quelli che prevediamo di realizzare entro la fine dell’anno, qualche adeguamento sui capitoli del personale e delle utenze e infine stanziato risorse per manutenzione veicoli e acquisto nuova auto per la Polizia Locale».
La posizione di Robecco e Frazioni – Coerenza
Una visione non condivisa dal gruppo di minoranza Robecco e Frazioni – Coerenza , che dissente in toto da quanto approvato dalla maggioranza.
«Coerenza ha espresso voto contrario sui punti economici sottoposti all’aula. La Salvaguardia degli equilibri di bilancio per Coerenza non basta certificare l’equilibrio formale dei conti quando le scelte adottate comportano nuovi sacrifici per cittadini e attività – precisano – Sulla Variazione al bilancio 2026-2028 e utilizzo dell’avanzo il gruppo non ha condiviso le priorità della maggioranza, ritenendo necessario impiegare maggiori risorse per contenere gli aumenti a carico della popolazione. Per il Piano economico-finanziario TARI 2026-2029 Coerenza ha contestato l’aumento complessivo dei costi del servizio, non accompagnato da miglioramenti proporzionati e chiaramente percepibili . Infine sulle Tariffe Tari 2026 sono contrari perché alcuni commercianti subiranno aumenti fino al 17%. A pagare di più saranno anche le famiglie medie composte da tre o quattro persone. Per Coerenza non è accettabile trasferire improvvisamente maggiori costi su famiglie e imprese senza una programmazione graduale, maggiori controlli sulle spese e concrete misure di tutela».