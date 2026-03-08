Lule, il Festival dell’inclusione

Primavera all’insegna dell’inclusione multirazziale per la Lule, che il 21 marzo 2026 all’ex convento dell’Annunciata propone «Coralium – il Festival dei Continenti: Voci, Culture e Dialoghi contro il Razzismo». Si tratta di un progetto che ha ottenuto il supporto del Bando Ministeriale Unar (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), e che vede Lule Onlus come ente capofila, in collaborazione con il Comune di Abbiategrasso, in particolare attraverso la Consulta Interculturale, la Consulta Giovani, Servizi Sociali, Istruzione e Cultura.

Incontro tra culture

«È un’iniziativa che nasce dal desiderio di rendere Abbiategrasso un luogo di incontro tra culture, generazioni e linguaggi interculturali» spiega Sabrina Losciale (nella foto) della Lule.

L’ex convento dell’Annunciata diventa così lo scenario ideale per ospitare un evento interculturale che si svolgerà nel cuore della XXII Settimana d’Azione contro il Razzismo promossa da Unar e che sarà preceduto da laboratori scolastici, dal 16 al 18 marzo, che coinvolgano studenti di diverse età con attività di narrazione, incontri con autori migranti e laboratori interculturali, favorendo curiosità, ascolto e confronto rispettoso.

«L’iniziativa intende essere la prima di una serie di iniziative promosse dalla consulta interculturale, offrendo alla cittadinanza esperienze immersive in cui musica, letteratura, arti visive, narrazioni e sapori si intrecciano» aggiunge Losciale.

Durante l’evento si prevedono laboratori di italiano per stranieri over 65, un Youth Lab per giovani italiani e stranieri, laboratori di narrazione per bambini e una biblioteca umana.

Un’area street food etnico, inoltre, offrirà piatti tipici come occasione di scambio culturale e un momento musicale affronterà temi di discriminazione e identità, coinvolgendo gruppi locali e stranieri.

«L’obiettivo è coinvolgere almeno 500 persone tra studenti, famiglie, cittadini e operatori, favorendo il protagonismo attivo e la cittadinanza partecipativa» spiega Lule. Il festival si configura inoltre come un momento preparatorio importante in vista della Festa delle Culture, in programma il 16 maggio ad Abbiategrasso.

Il programma

Laboratori nelle scuole (16–20 marzo 2026)

Nei giorni precedenti il festival, dal 16 al 20 marzo, sono previsti laboratori interculturali negli istituti scolastici del territorio:

• Istituti scolastici superiori: incontri in plenaria con Autori Migranti dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

• Scuole dell’infanzia e primarie: percorso “Diverso da chi”, con incontri in 3 istituti, condotti da mediatori linguistico-culturali, tra racconti, fiabe dal mondo e narrazioni sulle culture di origine.

Gli incontri, costruiti come dialoghi aperti, offrono uno spazio sicuro per riflettere su identità, convivenza e contrasto alla discriminazione.

Il programma di Coralium – Il festival del Continenti – del 21 marzo – Ex Convento dell’Annunciata. La giornata si aprirà alle 10:30 in Auditorium in via Pontida 22 – Abbiategrasso, con i saluti istituzionali del Comune e del Tavolo Intercultura.

Durante la mattinata (10:45–12:00):

• “Narrando i continenti”, laboratorio di fiabe e storytelling interculturale per bambini della scuola dell’infanzia;

• Corso di Italiano per stranieri +65, spazio di apprendimento linguistico legato alla cittadinanza attiva.

Dalle 12:00, daremo il via a un momento conviviale con degustazioni e jam session con le proposte indiane grazie a Cuore dell’India, senegalese grazie allo Staff di C.I.Q. e nostrana a cura degli Alpini e agli Amici della Cappelletta. Saranno inoltre presenti lo staff de La Birra del Parco, fino a sera.

Nel pomeriggio:

• Tavola Rotonda in Auditorium con Comune Enti del territorio e Tavolo Intercultura;

• Laboratorio di danze tradizionali

• Vai Trap (16:00–17:30) Laboratorio musicale dedicato ai giovani 14–18 anni per la produzione di contenuti digitali e musicali;

• Biblioteca Umana (16:30–19:30), con mediatori e autori migranti che condivideranno le proprie storie come “libri parlanti”.

La giornata si concluderà con:

• Jam session aperta al pubblico;

• Concerti Live, Live painting e DJ set in Auditorium (dalle 18:00–21:00)

• E inoltre avviata la ricerca di Artisti Visivi per la realizzazione di un’opera pittorica che sarà realizzata live, durante il festival, il 21 marzo.