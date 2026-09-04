L’ufficio postale si prepara ad accogliere i servizi della Pubblica amministrazione

Chiuso dal 2 settembre al 21 ottobre l’ufficio postale di Vanzaghello per lavori di ammodernamento.

Progetto Polis

Poste Italiane ha comunicato che «l’ufficio postale di Vanzaghello dal 2 settembre è interessato dagli interventi del progetto Polis, finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell’accoglienza. Polis è infatti il progetto di Poste Italiane che vuole rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti, con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide».

In particolare, i lavori previsti nell’ufficio postale comprendono la riorganizzazione degli spazi, l’installazione di nuovi arredi progettati per facilitare l’accesso ai servizi e le operazioni e altri importanti miglioramenti in ottica di ottimizzazione del comfort ambientale.

Alla riapertura, prevista salvo ulteriori informazioni, entro la fine del mese di ottobre, sarà possibile richiedere oltre ai servizi postali, finanziari, di assicurazione ed energia, anche i servizi Inps, i servizi anagrafici con quindici certificati anagrafici e di stato civile e anche l’avvio delle pratiche di richiesta del passaporto.

L’ufficio alternativo

Per tutto il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi presso l’ufficio di Magnago sito in Piazza Italia 14, attivo tutti i giorni, da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 fino alle 12:35 e dotato di Atm fruibile h24. Inoltre durante la chiusura, all’ufficio di Magnago sarà possibile anche ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto, eccetera). La clientela potrà fruire anche dell’ufficio postale di Castano Primo, sito in piazza Mazzini 43, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05, sabato dalle 8:20 alle 12.35, dotato di Atm fruibile h24.

«Attraverso questa iniziativa Poste Italiane conferma ancora una volta il proprio ruolo di attore capillare al servizio del territorio, al fine di garantire la gestione delle esigenze di tutti i cittadini», conclude l’azienda.