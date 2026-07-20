L’ufficio postale riapre in versione “Polis”

L’ufficio postale di Magnago dopo gli interventi di ristrutturazione realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.

L’ufficio postale torna operativo dopo la ristrutturazione

Con questa riapertura salgono a 75 gli uffici postali rinnovati in provincia di Milano grazie all’iniziativa dedicata ai comuni con meno di 15mila abitanti. L’obiettivo del progetto è avvicinare i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini, favorendo la coesione economica, sociale e territoriale e contribuendo al rilancio delle realtà locali.

Ambienti più moderni, accessibili e sostenibili

L’intervento ha interessato l’intera sede, completamente rinnovata sia dal punto di vista funzionale sia estetico. Gli spazi dedicati al pubblico sono stati dotati di nuovi arredi e di una nuova palette di colori, mentre particolare attenzione è stata riservata all’accessibilità con la realizzazione di una corsia dedicata agli ipovedenti. I lavori hanno inoltre previsto soluzioni a basso impatto ambientale, un nuovo impianto di illuminazione a basso consumo energetico e sportelli ribassati che consentono ai cittadini di accedere con maggiore comodità sia ai servizi della Pubblica Amministrazione sia ai tradizionali servizi postali e finanziari.

Più servizi in un unico sportello

Grazie al progetto Polis, l’ufficio postale amplia la propria offerta. I cittadini possono richiedere i certificati anagrafici e accedere a diversi servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello “Obis M”. Tra le novità più rilevanti c’è anche la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello postale. Il servizio, attivo grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, permette di presentare la documentazione senza andare in Questura e, se richiesto, di ricevere il documento direttamente a domicilio.

Gli orari di apertura

L’ufficio postale di Magnago è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35, mentre il sabato il servizio è garantito dalle 8.20 alle 12.35.

Il progetto Polis continua

Con la riapertura della sede di Magnago, Poste Italiane prosegue il percorso di diffusione del progetto Polis sul territorio milanese, confermando il ruolo degli uffici postali come punti di riferimento per le comunità locali e rafforzando la presenza dei servizi pubblici nei centri di dimensioni più contenute.