L’ufficio postale chiude per lavori

Da lunedì 22 dicembre l’Ufficio postale di Turbigo sarà chiuso al pubblico per lavori.

L’annuncio

Poste Italiane ha comunicato che da lunedì 22 dicembre, l’Ufficio postale di Turbigo in via Fredda 9, sarà interessato da alcuni interventi di manutenzione all’impianto di condizionamento al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza. Da qui la chiusura dell’ufficio

La continuità di tutti i servizi per i cittadini sarà garantita attraverso uno sportello dedicato presso l’Ufficio postale di Castano Primo in piazza Mazzini 43, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

I lavori avranno una durata di circa due settimane al termine delle quali l’ufficio sarà di nuovo disponibile secondo i consueti orari.