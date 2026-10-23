Luca Roveda confermato alla guida della Fondazione Palio

Il sindaco Lorenzo Radice rinnova l’incarico al presidente uscente: nel nuovo assetto sono previste nuove figure e deleghe operative all’interno del Consiglio di amministrazione.

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Luca Roveda (nella foto di copertina) resta alla guida della Fondazione Palio di Legnano ets.

Roveda di nuovo alla guida della Fondazione Palio

Il sindaco Lorenzo Radice lo ha nominato presidente del Consiglio di amministrazione, tenendo conto dell’esperienza professionale maturata sia in termini generali sia all’interno della Fondazione, prima come vicepresidente dal 2022 al 2025 e poi come presidente dall’aprile 2025 a oggi, oltre che dei risultati conseguiti.

«Una scelta nel segno della continuità»

Radice sottolinea il contributo del presidente allo sviluppo della Fondazione, di cui è membro del Consiglio di amministrazione fin dalla sua istituzione:

«Luca Roveda è membro del Cda della Fondazione Palio sin dalla sua istituzione, quindi ha seguito attivamente dal primo momento quello che a molti era parsa una scommessa e cui oggi, dopo quattro anni e mezzo di lavoro, va riconosciuto il merito di essere riuscita a far crescere la nostra manifestazione più importante sotto il profilo qualitativo, in termini di visibilità, di apporto degli sponsor e per le tante iniziative di successo messe in campo, in particolare in ambito culturale».

Nuove figure e deleghe operative

La conferma punta a consolidare i risultati raggiunti e a rafforzare la struttura dell’ente. Il nuovo assetto prevede infatti l’ingresso di nuove figure e l’assegnazione di specifiche deleghe operative ad alcuni componenti del Cda.

Il sindaco dichiara:

«È una scelta nel segno della continuità gestionale e operativa dell’ente ed è finalizzata al consolidamento dei risultati e di rafforzamento strutturale della Fondazione stessa, che avverrà con nuove figure e con un’organizzazione all’interno del CdA che prevede l’assegnazione di specifiche deleghe operative ad alcuni membri».

Radice ribadisce infine il valore comunitario della Fondazione:

«Il profilo di Roveda è quello che assicura, in una cornice di continuità, la capacità di gestire i cambiamenti che interverranno in una realtà che – voglio ribadirlo – è fatta da volontari e che in questi anni si è caratterizzata per essere una Fondazione della comunità, non soltanto paliesca ma, in senso più ampio, legnanese».