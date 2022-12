Lotto, vinti a Novate 23mila euro

Dopo la straordinaria vittoria da 21milioni di euro che ha premiato Cusago, anche a Novate Milanese arriva un jackpot del Lotto, seppur più modesto, da 23mila euro.

Novate, vinti al Lotto 23mila euro

Il Lotto premia la Lombardia: a Novate Milanese, in provincia di Milano, è stata centrata una vincita da 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di un miliardo di euro dall'inizio dell'anno.