Centrato un 5+1 da 21 milioni di euro a Cusago

Incredibile vincita da 21 milioni di euro a Cusago per l'Eurojackpot: il fortunato giocatore ha vinto giocando presso il punto vendita Sisal di via Bareggio.

Con i numeri estratti in questa lotteria, infatti, non si vince soltanto in Italia, ma anche nei Paesi di Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Spagna, Svezia, Norvegia, Islanda, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. In Italia il gioco è gestito dalla Sisal.

Le estrazioni delle combinazioni vincenti di Eurojackpot vengono effettuati ogni martedì e ogni venerdì sera a Helsinki alle ore 21, che corrispondono alle 20 italiane.

Ultima estrazione

Nell’ultima estrazione dell‘Eurojackpot è stato centrato un 5+2 da 21.208.281 euro in Italia. La vincita è stata centrata a Cusago (MI) presso il punto vendita Sisal Foieni Achille Emilio situato in Via Bareggio, 1 con una schedina Schedina 5 Pann. Orizz. NF. Riporta l'Agenzia Agimeg. Inoltre, sono stati realizzati sei 5+1 da 446.255,60 euro in Germania (5) e Olanda (1). Realizzati cinque 5+0 da 113.226,70 euro in Germania (4) e Spagna (1).

Il Jackpot in palio nella prossima estrazione sarà di 10 milioni di euro. In questa estrazione di Eurojackpot sono stati assegnati 414.759 premi, per un totale di 29.278.113 euro vinti. Combinazione vincente: 6-11-26-43-49 Euronumeri: 5-8

Le quote

Queste le quote vincenti dell’ultimo concorso di Eurojackpot:

Punti 5 + 2 1 21.208.281,00 €

Punti 5 + 1 6 446.255,60 €

Punti 5 + 0 5 113.226,70 €

Punti 4 + 2 31 3.012,30 €

Punti 4 + 1 468 249,40 €

Punti 3 + 2 1309 98,40 €

Punti 4 + 0 943 98,40 €

Punti 2 + 2 16758 18,30 €

Punti 3 + 1 17633 18,30 €

Punti 3 + 0 36854 17,10 €

Punti 1 + 2 92275 9,20 €

Punti 2 + 1 248476 9,20 €

Le vincite in Italia

Con quella realizzata a Cusago (MI) sono undici in totale le vincite realizzate in Italia nel 2022. Nello specifico, nell’estrazione di venerdì 14 gennaio è stato vinto un 5+0 da quasi 150mila euro nel cuore di Napoli. Nell’estrazione di venerdì 4 febbraio è stata realizzata una vincita di un 5+0 da oltre 65mila euro con la Bacheca dei Sistemi suddiviso in 40 quote.

Nell’estrazione di venerdì 25 febbraio un giocatore di Bari ha centrato tutta la combinazione estratta senza tuttavia indovinare i due Euronumeri conquistando così un 5+0 da 194.957,40 euro.

Nell’estrazione di venerdì 11 marzo un fortunato giocatore di Chioggia (VE) ha realizzato un ricchissimo 5+1 aggiudicandosi così la straordinaria vincita di quasi mezzo milione di euro: 457.490,60 euro.

Anche l’estrazione di venerdì 22 luglio Eurojackpot ha baciato l’Italia grazie alla vincita con punti 5+0 da 128.541,50 euro realizzata ad Arcisate (VA).