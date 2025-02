Lotta alla ludopatia, il servizio del Lions club in Villa Corvini è realtà

Nuovo service per il Lions club Maggiolini di Parabiago: stavolta gli sforzi di volontari ed esperti si concentreranno sulla lotta alla ludopatia con l'attivazione di uno sportello dedicato negli spazi di Villa Corvini.

Lo sportello sarà attivo ogni giovedì per due ore

Lo sportello sarà attivo ogni giovedì dalle 16 alle 18 al piano terra di Villa Corvini (via Santa Maria, 27) a partire dal 20 febbraio fino ad aprile. Due ore di ricevimento nelle quali saranno previsti incontri gratuiti (anonimi) personali e/o familiari che avranno come obiettivo quello di sconfiggere la piaga del gioco d'azzardo insieme ai suoi risvolti negativi sul piano socio-economico.

Il piano del Lions club coinvolge esperte in materia e l'Asst territoriale

In campo il Lions club Giuseppe Maggiolini che ha elaborato con l'ausilio delle professioniste Counselor gestaltico Michela Pirola e Tiziana Macchi un programma che, anche con il supporto degli Enti istituzionali preposti, possa aiutare i ludopatici ed il relativo nucleo familiare ad affrontare questa malattia per riportare la vita nel normale alveo quotidiano senza scossoni.

"Il giocatore patologico spesso perde il contatto con la realtà che lo circonda per andare a rifugiarsi in un castello di carte che lo stritolano sempre di più, precisando che si possono far rientrare in questa patologia anche la dipendenza da giochi elettronici, dagli acquisti online, dai social network e dai contenuti pornografici che si trovano sul web", è il senso dei ragionamenti svolti dagli attori che hanno presentato il progetto nel suo insieme.

Il coinvolgimento di Asst e Comune

In questo progetto, che è stato presentato nella mattinata di oggi, lunedì 10 febbraio, risultano coinvolti anche l'Asst ovest milanese, che prenderà in carico eventuali casi critici e il Comune, che ha ringraziato tutti gli attori che hanno lavorato per la sua realizzazione.

Le informazioni sul servizio

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3484758912.