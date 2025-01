Lotta ai rifiuti abbandonati: in arrivo una seconda fototrappola

La Polizia Locale di Inveruno avrà in dotazione una nuova fototrappola.

Una nuova fototrappola per la Polizia Locale

L'Amministrazione comunale ha deciso di acquistare questo strumento per il controllo dello sversamento illecito dei rifiuti sul territorio. Purtroppo si sono avuti in questi anni diversi abbandoni di rifiuti, sia in aree lontane dalla viabilità principale, in zone di campagna, sia in prossimità dei cassonetti stradali, anche in aree centrali. L’ultimo abbandono è stato registrato alla fine di dicembre in via Edison, dove incivili hanno scaricato a bordo strada dei sacchi neri pieni di rifiuti indifferenziati.

Inquinamento, degrado e costi per la comunità

A volte vengono abbandonati anche rifiuti speciali come eternit o lana di roccia, che determinano situazioni di inquinamento ambientale oltre che igienico-sanitario, con compromissione del decoro urbano. La rimozione di questi rifiuti comporta maggiori costi che ricadono poi su tutta la comunità. Per cercare di contrastare questo fenomeno con azioni più incisive, con la finalità di ridurre il più possibile i danni ambientali e di conseguenza quelli economici per il ripristino delle condizioni originali dei luoghi in cui è avvenuto lo sversamento, si è deciso l’acquisto di una nuova fototrappola che va ad aggiungersi a quella già in dotazione alla Polizia Locale che viene utilizzata a rotazione in luoghi sensibili all’abbandono.

Ora si potranno aumentare i controlli

Con due fototrappole si potranno incrementare i controlli di video sorveglianza in diverse zone del territorio e contrastare gli illeciti ambientali. La spesa è di 795 euro e la fototrappola è dotata di un sensore di movimento a infrarossi altamente sensibile che si attiva al passaggio di persone o automezzi.

Nella foto di copertina: rifiuti abbandonati nelle campagne di Furato