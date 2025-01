Problemi di riscaldamento al Marcora: studenti in sit-in

Alla ripresa delle lezioni all'istituto Marcora di Inveruno, dopo le vacanze natalizie, la caldaia ha avuto dei problemi e le temperature nelle classi erano troppo basse per permettere la permanenza degli studenti a lezione.

Problemi di riscaldamento alla superiore Marcora: studenti in sit-in

Il dirigente scolastico Antonio Zito ha deciso di far uscire in anticipo tutti gli studenti sia martedì che mercoledì. Per sottolineare la situazione di disagio in cui versa la scuola da diverso tempo, tutti gli studenti dell’istituto giovedì non hanno fatto lezione e hanno organizzato un sit-in nei corridoi della scuola. Tra l’altro nella stessa giornata, pur essendo stati risolti i precedenti problemi al riscaldamento, era al freddo tutta l’ala dei laboratori.

L'intervento sulla caldaia e i nuovi problemi

I problemi al riscaldamento erano stati immediatamente segnalati dal dirigente scolastico agli uffici preposti di Città metropolitana, ente competente per la scuola superiore.

«Sono intervenuti i tecnici e mercoledì è stato risolto il blocco - ha spiegato Zito - Purtroppo giovedì mattina abbiamo registrato temperature fredde nell’ala dei laboratori subito segnalati a Città metropolitana. I problemi di questa scuola sono noti, è stato deliberato l’intervento per il rifacimento della copertura che causa infiltrazioni, purtroppo i tempi di intervento non saranno brevi».