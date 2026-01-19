Lotta ai fuochi d’artificio irregolari

Individuato e sanzionato dalla Polizia Locale un cittadino che la notte tra il 30 e il 31 dicembre ha esploso fuochi d’artificio nei pressi del Mc Donald’s di Sedriano.

I fatti

“A seguito di segnalazione circostanziata di un cittadino di accensione di fuochi artificiali nel parcheggio antistante il Mc Donald’s, è stata svolta dalla Polizia Locale un’ accurata indagine, anche per il tramite delle telecamere e dei varchi della zona, a seguito della quale sono state individuate alcune autovetture, tra cui quella in disponibilità dell’autore del fatto, arrivando cosi alla sua individuazione” , spiega il sindaco Marco Re.

Sanzionato il responsabile

La sanzione è stata elevata e contestata al trasgressore ai sensi del vigente regolamento di Polizia Urbana, per aver acceso fuochi d’artificio senza la prescritta autorizzazione.

Questo divieto di natura regolamentare opera tutto l’anno, a eccezione solo di alcuni orari in coincidenza del Capodanno.

Contrasto all’illegalità

“Come è stato reso noto, esiste un ostacolo normativo per i Comuni a introdurre divieti anche per questi limitati orari – prosegue il primo cittadino – Il fenomeno dei fuochi d’artificio e dei botti in orario notturno è sempre più diffuso. È difficile da contrastare, perché i fatti si svolgono appunto in orario notturno e si concludono in pochi istanti, non sufficienti affinché le forze dell’ordine intervengano e colgano sul fatto i responsabili. Questo episodio dimostra però la volontà del controllo del territorio e che non bisogna dare per scontata l’impunità. Il nostro grazie per l’attività di indagine svolta alla Polizia Locale, con la quale, insieme all’assessore Enrico Rigo e all’Amministrazione comunale condividiamo l’impegno per un paese ordinato e sicuro”.