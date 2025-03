L’ospedale incontra i cittadini e li fa entrare in sala operatoria

Cinque nuovi appuntamenti del ciclo «L’ospedale incontra i cittadini» per far conoscere servizi, professionisti e attività dell’Asst Ovest Milanese.

«L'ospedale incontra i cittadini»: al via il secondo ciclo

Il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli spiega:

«Visto il successo degli incontri promossi nei mesi scorsi e la disponibilità della Famiglia Legnanese e della Fondazione degli ospedali, abbiamo deciso di proporre nuove conferenze sui temi medico-sanitari più rilevanti, mettendo in evidenza anche gli innovativi strumenti in dotazione ai nostri ospedali».

Stasera in Villa Jucker «La prognosi sta nella corrente»

Il primo appuntamento è in programma per la serata di oggi, venerdì 14 marzo, in Villa Jucker (via Matteotti 3), sede della Famiglia Legnanese. Nel corso dell’incontro, dal titolo «La prognosi sta nella corrente», Roberto Stefini, direttore della Neurochirurgia dell’ospedale di Legnano, e Lucia Politini, dirigente facente funzioni della Neurologia della medesima struttura, spiegheranno come lo studio delle funzioni elettriche cerebrali durante un intervento in sala operatoria aiutino il neurochirurgo a ottimizzare i risultati e a minimizzare i rischi di complicanze invalidanti per il paziente. Venerdì 9 maggio, sempre alle 20.30 in Villa Jucker, si parlerà invece di «Chirurgia gentile: da mininvasività all’intelligenza artificiale» con Gianandrea Baldazzi, primario della Chirurgia generale di Legnano.

«Con un linguaggio diretto e semplice, senza tecnicismi»

Afferma il direttore sanitario dell’Asst Ovest Milanese Valentino Lembo:

«I cittadini hanno accolto con molto interesse questi incontri, che per noi sono preziosi perché ci permettono di far conoscere quello che succede all’interno delle mura ospedaliere, come si arriva a un risultato e l’organizzazione che lo rende possibile. Il tutto con un linguaggio diretto e semplice, senza tecnicismi. E, cosa che non guasta, in un contesto bello (la Sala Caironi di Villa Jucker, ndr) e con un’atmosfera rilassata, dove il cittadino è senz’altro meno teso che in ospedale».

«L'obiettivo è diffondere la cultura medica»

Piermarco Locati, vicepresidente della Famiglia Legnanese e consigliere della Fondazione degli ospedali, interviene:

«Come medico mi capita spesso che la gente mi fermi per parlarmi dei suoi problemi di salute, o per chiedermi da chi è meglio farsi operare e dove. I cittadini non pensano quasi mai all’ospedale e quando devono andarci non sanno bene come muoversi. Per un ospedale come il nostro, particolarmente ricco di professionalità, il fatto di aprirsi e creare una continuità di eventi è senz’altro positivo: l’obiettivo è diffondere la cultura medica».

«Pronti a collaborare con l'Asst anche nel 2026»

A esprimere soddisfazione per l’avvio del secondo ciclo di incontri sono stati anche il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi che ha assicurato la propria disponibilità a collaborare con l’Asst Ovest Milanese «anche per il 2026» e il presidente della Fondazione degli ospedali Norberto Albertalli, accompagnato dal vice Angelo Gazzaniga, che ha ricordato come il ruolo dell’ente da lui presieduto sia proprio quello di «fare da ponte tra l’Asst e la cittadinanza».

Incontri itineranti sulla prevenzione del tumore al seno

Parallelamente agli incontri del ciclo «L’ospedale incontra i cittadini», l’Asst prosegue anche nel proprio impegno per la prevenzione del tumore alla mammella, grazie a una serie di appuntamenti itineranti organizzati in collaborazione con i Comuni del Legnanese e la Lilt.

Andrea Luciani, direttore dell’Oncologia di Legnano, spiega:

«Parliamo di prevenzione, diagnosi precoce e sfatiamo i falsi miti legati alla malattia. Questi incontri servono anche a spiegare ai cittadini il lavoro che svolgiamo in ospedale: abbiamo una Breast unit molto strutturata, con professionisti altamente qualificati. La prima serata, andata in scena il 24 febbraio a Parabiago, ha visto un’ottima partecipazione, con domande anche da parte del pubblico maschile. Il prossimo appuntamento sarà lunedì a Cerro Maggiore (alle 21 nella Sala polifunzionale Galleria Grassi di via San Carlo 21, ndr)».

Nella foto di copertina, da sinistra: Lucia Politini, dirigente facente funzioni della Neurologia dell'ospedale di Legnano, Angelo Gazzaniga, vicepresidente della Fondazione degli ospedali, Roberto Stefini, direttore della Neurochirurgia dell’ospedale di Legnano, il direttore generale dell'Asst Ovest Milanese Francesco Laurelli e il direttore sanitario dell'Asst Ovest Milanese Valentino Lembo