L'ospedale di Legnano eccellenza nella cardiochirurgia

L’Ospedale di Legnano si conferma un punto di riferimento nell’ambito della cardiochirurgia, distinguendosi per l’adozione routinaria della tecnica del prelievo endoscopico dei vasi (EVH) durante gli interventi di bypass aorto-coronarico.

Questa procedura minimamente invasiva, che prevede l’utilizzo di un’endoscopia per prelevare i vasi necessari all’intervento evitando le incisioni estese della chirurgia tradizionale, offre significativi vantaggi per i pazienti, tra cui:

“La possibilità di offrire questa avanzata tecnica chirurgica è il risultato di una strategia mirata di investimenti da parte della nostra azienda – spiega il Direttore Amministrativo dell’ASST Ovest Milanese Maria Luigia Barone - che continua a puntare sull’innovazione tecnologica e sull’acquisizione di presidi all’avanguardia”.

“Parallelamente, l’Ospedale di Legnano ha investito nel potenziamento delle competenze del personale medico e chirurgico – conferma il Direttore Sanitario Valentino Lembo - garantendo una formazione costante per assicurare i più elevati standard di qualità ed eccellenza nelle cure”.

La combinazione di strumenti tecnologicamente avanzati e di un team altamente qualificato permette di gestire in sicurezza e con grande competenza procedure complesse come il prelievo endoscopico dei vasi, offrendo ai pazienti soluzioni personalizzate e sempre più efficaci.

“L’introduzione e il consolidamento di tecniche innovative come l’EVH rappresentano un elemento centrale del nostro impegno – sottolinea in dott. Germano Di Credico, responsabile del Dipartimento cardio-toraco-vascolare – per migliorare non solo i risultati clinici, ma anche l’esperienza e la qualità di vita dei pazienti”.