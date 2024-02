Lorella Cuccarini e «La notte vola» sul sidecar di Rho

Un fine settimana, lo scorso, da protagonisti per i soci del Vespa Club Rho, prima a Sanremo al Festival della canzone italiana, poi a Pontedera al Museo della Piaggio per le premiazioni relative all’anno 2023, a cura del direttivo del Vespa Club d’Italia.

Lorella Cuccarini sulla Vespa 125 Faro Basso Sidecar del 1953

«A Sanremo siamo stati presenti per tutta la durata del Festival con una Vespa 125 Faro Basso Sidecar del 1953 posizionata sul green carpet, dove tutti gli artisti in gara sfilano da Piazza Colombo sino al teatro Ariston - racconta il presidente Valerio Paparazzo - Sidecar del 1953 che avrebbe dovuto portare Lorella Cuccarini fino all’ingresso dell’Ariston durante il suo ingresso in musica alla serata di venerdì. Ingresso, provato più volte nei giorni precedenti che purtroppo è saltato a causa del maltempo di venerdì»

Dal festival della canzone italiana al museo della Piaggio

Da Sanremo, dopo poche ore di sonno la trasferta a Pontedera al Museo della Piaggio per le premiazioni del Vespa Club Italia per i risultati ottenuti nel 2023.

«Abbiamo ottenuto dei risultati importanti - afferma il presidente Valerio Paparazzo - I soci Filippo Grieco, Alessandro Checchia e Angelo Brizzi sono saliti sul podio, grazie alle loro prestazioni nelle tre prove in calendario, nella Categoria Promo del Campionato Lombardo Regolarità. Una soddisfazione poiché anche quest’anno il nostro club è stato presente alle premiazioni sportive, confermando i risultati positivi ottenuti dai propri soci nelle manifestazioni basate su prove di abilità cronometrata».

Il 24 marzo prima tappa del campionato 2024 a Piubega, Mantova

Esauriti i festeggiamenti per quanto portato a termine nel 2023, i soci del vespa club rhodense si preparano ora per il nuovo Campionato Lombardo di Regolarità 2024 con la prima tappa in programma a Piubega, Mantova, il 24 marzo. Poi dal 18 al 21 aprile a Pontedera con una folta rappresentanza per il Vespa World Days, il raduno internazionale che celebra il 78° compleanno dell'iconico mezzo della Piaggio.