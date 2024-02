Fermato con una mazza da baseball e una scimitarra: denunciato

Fermato in auto un uomo di 47 anni a Rho che viaggiava con a bordo una mazza da baseball e una scimitarra.

Fermato con una mazza da baseball e una scimitarra

Un uomo di 47 anni, residente in un’altra regione italiana e temporaneamente a Rho, è stato fermato alla guida della sua auto nel primo pomeriggio di martedì 13 febbraio 2024 lungo corso Europa. Il posto di controllo, attivato per verificare la corretta presenza di assicurazione e revisione sui veicoli in transito, ha permesso di individuare un porto abusivo di armi.

Nella macchina gli agenti hanno trovato una mazza da baseball, presente nell’abitacolo, e una spada cinese, simile a una scimitarra, custodita nel bagagliaio. L’uomo, persona già nota alla Polizia locale rhodense, non ha saputo giustificare possesso e trasporto dei due oggetti, è stato quindi accompagnato al comando “Nicolò Savarino” e denunciato per porto abusivo di armi.