Lo striscione per la pace sul municipio

Lo striscione per la pace esposto sul municipio di Canegrate.

Si tratta dello striscione che ha sfilato durante la fiaccolata per la pace lo scorso 13 luglio a Legnano. Dopo essere stato esposto sulle facciate dei municipi di Legnano e Busto Garolfo, lo striscione si trova ora a Canegrate.

Questo l’annuncio del Comune canegratese:

Insieme per la pace, chi tace è complice. Dopo essere stato esposto a Palazzo Malinverni (sede del Comune di Legnano) e successivamente a Busto Garolfo, da questa mattina è presente sulla facciata del nostro municipio lo striscione che ha percorso le vie di Legnano nella fiaccolata per la Pace 13 luglio, sorretto da tanti sindaci e associazioni del territorio. Lo striscione manifesta profonda preoccupazione di fronte alle sofferenze dei civili nelle guerre di tutto il mondo, con un’attenzione particolare al dramma che ancora si sta consumando a Gaza. Ci farà compagnia per un po’ di tempo prima di essere consegnato a un altro Comune del nostro territorio che aderisce a questa iniziativa. Insieme per la Pace. Chi tace è complice!