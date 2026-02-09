Lo sport che educa, la scuola che forma: terza edizione delle borse di studio del Sedriano Football Club

Il calcio come passione, lo studio come valore fondante per il futuro. È questo il messaggio che il Sedriano Football Club continua a trasmettere con convinzione attraverso l’iniziativa «Borse di studio – Campioni a scuola e nello sport», giunta quest’anno alla terza edizione e diventata nel tempo un appuntamento atteso e significativo per atleti, famiglie e territorio.

Il valore dell’impegno nello studio e nello sport

A introdurre l’evento, che si è svolto all’Auditorium di Bareggio, è stato il presidente Francesco Cardamone: «Ci teniamo particolarmente a far capire ai nostri ragazzi che il calcio è una grande passione, ma che nella vita bisogna essere campioni anche a scuola – ha sottolineato – Per questo ogni anno premiamo i voti più alti ottenuti all’esame di terza media offrendo ai ragazzi una borsa di studio». Un’iniziativa concreta che mette al centro merito, impegno e crescita personale.

Gli interventi

Testimonianza simbolo di questa edizione è stata quella di Kevin Vinetot, protagonista di un racconto intenso e coinvolgente. Kevin ha saputo conciliare calcio e studio, dedicandosi con determinazione anche alla propria formazione personale fino a ottenere l’abilitazione ad allenare con il riconoscimento di patentino Uefa B. Un percorso costruito passo dopo passo nel quale, come lui stesso ha raccontato, il supporto della famiglia ha rappresentato una leva fondamentale per credere nei propri sogni e riuscire a trasformarli in realtà.

A rafforzare questo messaggio educativo è intervenuta la psicologa Annalisa Alberti, che ha sottolineato come la figura genitoriale rappresenti un elemento chiave nella crescita dei ragazzi: una guida capace di sostenere l’autostima, favorire la fiducia in sé stessi e accompagnare i giovani nel loro percorso sportivo e umano.

La presenza delle istituzioni

A portare i loro saluti sono stati anche i rappresentanti delle istituzioni. La sindaca Linda Colombo e l’assessore Roberto Lonati del Comune di Bareggio hanno ribadito la vicinanza dell’Amministrazione a iniziative che promuovono educazione e valori positivi. «Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Bareggio nel sostenere questo tipo di iniziative», ha affermato il presidente dalla società durante la serata, che ha visto anche la presenza di Regione Lombardia, rappresentata dalla consigliera Silvia Scurati. A supporto dell’evento anche il mondo sportivo istituzionale, con la presenza del coordinatore del settore scolastico giovanile del Comitato regionale Lombardia della Figc, Mauro Spoldi. Tutti, in varie forme, hanno voluto «fare il tifo» per i ragazzi, incoraggiandoli a credere nel valore dello studio accanto allo sport. Fondamentale anche il contributo degli sponsor, che hanno dimostrato una concreta vicinanza al progetto educativo del club.

Le premiazioni dei ragazzi

Momento centrale della serata è stata la premiazione dei vincitori della borsa di studio, giovani atleti e atlete del Sedriano Football Club capaci di distinguersi sia sul campo sia nel percorso scolastico. Dopo aver disputato la loro prima stagione nella categoria Giovanissimi, nel giugno 2025 hanno superato l’esame di terza media, concludendo il ciclo di scuola secondaria di primo grado con merito e sono stati premiati come Campioni Federico Albertone, Victoria Badaracco, Alice Casolo, Andrea Penco, Alice Sano. È stata inoltre premiata nella sezione Campionissimi un’atleta del Sedriano, già tesserata dalla stagione sportiva 2024/2025, che nel giugno 2025 ha conseguito brillantemente l’esame di terza media: Sofia Giordano. Un riconoscimento speciale come Fuoriclasse è stato infine dedicato agli atleti del Sedriano che hanno raggiunto con il massimo del merito l’esame di terza media nel giugno 2025: Emma Balossi Restelli e Vittoria Vita.

La presentatrice della serata

A condurre la serata con professionalità e sensibilità la giornalista televisiva Eva Gini, che ha accompagnato i diversi interventi dando voce ai valori educativi al centro dell’iniziativa.

Ancora una volta il Sedriano Football Club dimostra che il vero successo non si misura solo con i risultati sportivi, ma nella capacità di costruire una rete tra sport, scuola, famiglie, istituzioni e imprese, per formare giovani pronti a essere campioni nella vita.