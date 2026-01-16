Lo spirito Olimpico ha acceso la città

Il fuoco olimpico è passato da Abbiategrasso. Ieri , giovedì 15 gennaio 2026, 39esima tappa del Viaggio della torcia Olimpica, che con i tedofori Claudio Urbani e Giuliana Mantovani ha corso tra le vie di Abbiategrasso creando un’atmosfera incredibile tra cittadini, scuole e associazioni.

Lo spirito olimpico e il desiderio di prendere parte ad un momento unico hanno prevalso sul disagio legato al maltempo. Abbiategrasso ha risposto con il calore di una comunità unita per accogliere la Fiamma Olimpica, scrivendo una bella pagina di storia sportiva locale.

Folla di gente entusiasta

Nonostante il giorno lavorativo, tantissimi cittadini sono scesi in strada per partecipare a questa tappa fondamentale del viaggio di 10.000 km che porterà all’accensione del braciere il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

La gioia dei più piccoli

Il momento più bello? Vedere l’entusiasmo degli studenti delle nostre scuole, dai più piccoli dell’infanzia ai ragazzi delle medie, che hanno colorato le vie del centro. Prima del passaggio, la magia del teatro di strada in Piazza Cavour ha reso l’attesa un vero spettacolo. Erano presenti anche alcuni membri delle associazioni sportive che nella loro quotidianità si spendono senza riserve per tenere vivo lo sport e per offrire alle nuove generazioni un’offerta di qualità.

Verso Milano-Cortina 2026

Il countdown continua: la Fiamma prosegue il suo cammino, ma l’energia dei Giochi Olimpici Invernali è sempre più contagiosa. Appuntamento dal 6 al 22 febbraio 2026 .