Abbiategrasso

Via alla campagna vaccinale antinfluenzale allo spazio Fiera di via Ticino. Anche quest'anno l'Amministrazione comunale, in accordo con i medici di medicina generale di Abbiategrasso, da settimana prossima metterà a disposizione la Fiera per la campagna vaccinale antinfluenzale.

Lo spazio fiera sede della campagna antinfluenzale

Il polo fieristico, che fino ai primi di ottobre è stato impiegato come Hub vaccinale anti Covid-19, sarà allestito con la sala d'attesa e dei box dove verranno effettuate le vaccinazioni. L'organizzazione degli appuntamenti sarà a carico dei medici. Ad utilizzare gli spazi della fiera saranno dieci medici di base e tre pediatri.

Il sindaco: "Luogo funzionale"

“Durante la campagna vaccinale massiva anti-Covid, la fiera si è rivelata un luogo funzionale ed efficiente per questo tipo di servizio - spiega il sindaco Cesare Nai -. L'intuizione c'era già stata lo scorso autunno con la campagna influenzale. Abbiamo voluto quindi anche quest'anno dare questo importante servizio alla cittadinanza per permettere al maggior numero possibile di persone di vaccinarsi, anche a supporto degli ospedali dove stanno continuando le somministrazioni del vaccino anti Covid.