Lo.Ca. 4 Students sostiene Portofranco donando 700 euro per l’aiuto allo studio

Aiutare i giovani nel momento dello studio: è questa la vocazione che accomuna due associazioni di Magenta quali Lo.Ca. 4 Students e Portofranco, l’espressione educativa del Centro Culturale don Cesare Tragella.

Lo.Ca. 4 Students tende la mano a Portofranco

L’attenzione agli adolescenti nel loro percorso di formazione, aiutandoli nella fatica quotidiana della scuola, trova qui espressione in due modalità diverse fra loro, ma complementari. Lo.Ca. 4 Students infatti si occupa di sostenere giovani e studenti in difficoltà nel loro percorso scolastico attraverso la raccolta fondi e il supporto giovanile nella comunità locale. Portofranco offre aiuto gratuito allo studio per ragazzi delle scuole medie superiori, con ripetizioni personalizzate e supporto educativo per prevenire la dispersione scolastica e migliorare la motivazione allo studio.

Anche quest’anno Lo.Ca. 4 Students ha deciso di continuare la collaborazione fra le due associazioni, devolvendo 700 euro, parte dei fondi raccolti attraverso le proprie attività, a Portofranco, per supportare il lavoro dei volontari che dedicano tempo e passione ai giovani. Un dono che permetterà l’acquisto di libri e di aiutare le attività quotidiane di oltre 70 ragazzi coinvolti nell’attività di aiuto allo studio.

Le due declinazioni di un aiuto concreto

I bisogni dei ragazzi sono infiniti: aiutarli nel loro percorso educativo, di presa di coscienza della loro personalità e di ricerca della felicità è certamente fondamentale. Lo.Ca. 4 Students offre un aiuto concreto a quanti si impegnano in questo viaggio entusiasmante e pieno di responsabilità. Chi volesse conoscere meglio Lo.Ca. 4 Students e le sue attività può visitare www.loca4students.com e @loca4students o contattare loca4students@gmail.com. Per le attività di Portofranco, che si svolgono presso Villa Colombo a Magenta, il riferimento è portofrancomagenta@gmail.com.