L'istituto comprensivo di viale Legnano protagonista del Festival dell'innovazione scolastica

EVENTO IN AGENDA

Il mondo scolastico ed educativo si darà infatti appuntamento dal 5 al 7 settembre a Villa dei Cedri a Valdobbiadene (Treviso) per la quinta edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica. E tra i protagonisti ci sarà anche la scuola parabiaghese guidata dal dirigente scolastico Monica Fugaro

Anche l'istituto comprensivo di viale Legnano a Parabiago figura tra i protagonisti del prossimo Festival dell'innovazione scolastica.

Il mondo scolastico si riunirà a Valdobbiadene per ragionare sul futuro

Il mondo scolastico ed educativo si darà infatti appuntamento dal 5 al 7 settembre a Villa dei Cedri a Valdobbiadene (Treviso) per la quinta edizione del Festival dell’Innovazione Scolastica. E tra i protagonisti ci sarà anche la scuola parabiaghese guidata dal dirigente scolastico Monica Fugaro.

Obiettivo: promuovere e valutare le non-cognitive skills

La manifestazione ospiterà molte personalità del settore, oltre a 70 scuole selezionate da tutta Italia, che presenteranno progetti didattici incentrati sul tema scelto per il 2025: Promuovere e valutare le non-cognitive skills. Un tema sempre più centrale per chi desidera una scuola capace non solo di trasmettere saperi, ma di accompagnare la crescita integrale della persona, valorizzando resilienza, empatia, pensiero critico, responsabilità e collaborazione.

Una tre giorni di convegni

Nel bellissimo ambiente naturale delle colline del Prosecco, patrimonio Unesco, e tra momenti conviviali arricchiti dai prodotti del territorio, prenderà il via la tre giorni con un convegno che si articolerà in seminari, workshop e sessioni di dialogo, grazie anche al contributo di figure di grande rilievo del mondo accademico, istituzionale e scolastico.

I relatori dell'evento

Indire partecipa con gli interventi del presidente Francesco Manfredi, del dirigente di ricerca Samuele Borri e della ricercatrice Alessia Rosa. Sono attesi all’evento Luigi Ballerini (Presidente del Comitato Scientifico del Festival); Massimo Baldacci (Università di Urbino); Thomas Ducato (Senior Content Manager di Edulia Treccani Scuola); Carlo Di Michele (Presidente Diesse); Marco Ferrari (Presidente ApiS – Vicepresidente Fis – Preside Liceo Malpighi di Bologna); Italo Fiorin (Presidente Scuola di Alta Formazione Lumsa); Emanuele Frontoni (Università di Macerata – Co-director Vrai Lab); Luca Gervasutti (Dirigente Scolastico Liceo Classico “Stellini” di Udine); Paolo Maino (Presidente Disal); Cristiana Poggio (Vicepresidente Piazza dei Mestieri); Carmela Palumbo (Capo Dipartimento Ministero dell’Istruzione e del Merito); Damiano Previtali (Presidente Consiglio Nazionale Pubblica Istruzione); Roberto Ricci (Presidente Invalsi); Rosy Russo (ideatrice di Parole O_Stili); Franco Vaccari (Presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace); Giorgio Vittadini (Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà).

I promotori dell'iniziativa

Il Festival è promosso dall’Associazione Festival dell’Innovazione Scolastica con il patrocinio di Regione Veneto, Comune di Valdobbiadene, INDIRE, Invalsi, Fondazione per la Sussidiarietà, Disal, e vede la collaborazione di numerosi partner culturali e imprenditoriali.