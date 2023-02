Lisa Maggio canta a "The voice senior" e viene scelta da Gigi D'Alessio

Lisa Maggio di Buscate ha preso parte al talent della Rai.

Lisa Maggio conquista tutti

Si è esibita cantando "Quando ami una donna"e ha conquistato tutti. E ha scelto di affidarsi al coach Gigi D'Alessio. Stiamo parlando di Lisa Maggio: originaria di Buscate (da anni vive in Emilia Romagna ma in paese è conosciutissima), è stata tra le protagoniste del talent tv della rai «The voice senior» che vede come coach cantanti quali Gigi D'Alessio, Clementino, i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè. Interpretando il suo brano ha conquistato tutti e quattro i coach (da ricordare che si tratta di "blind auditions" dove i coach sono girati di spalle e non vedono in volto il concorrente). "Sono nata a Buscate, lì fino a 18 anni mi chiamavo Maria Luigia - ha raccontato la buscatese - Da lì andata a Bologna e il mio nome è diventata Lisa. Sono arrivata a 'The voice' per uno sorpresa fattami da mia figlia".

La scelta del coach

Tutti e quattro i coach si sono girati e volevano Lisa nella propria squadra. "Farei carte false per averti, ho bisogno di te" le parole di Gigi D’Alessio. La decisione della buscatese? "Vi adoro tutti, siete artisti eccezionali ma è mia figlia che mi ha regalato questo momento: scelgo Gigi". E così Lisa è entrata a far parte del team del cantante napoletano.